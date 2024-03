Prières et éveil : la joie de Pourim du rabbin Pinto

Malgré la guerre et la situation sécuritaire en Israël, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a organisé hier soir, en l’honneur de la fête de Pourim, un festin ponctué de prières consacrées à la libération complète de tous les otages retenus en captivité par le Hamas. Le festin présidé par le rabbin Pinto lors de la fête de Pourim est réputé et accueille chaque année des milliers de personnes venues se réjouir et recevoir des bénédictions. Tel qu’il a été mentionné, cette année, la teneur de l'événement était différente et combinait prières, paroles de la Torah et encouragements.

Shuva Israel

L'événement a eu lieu au Beit Midrash de "Shuva Israel" à Manhattan, avec la participation de dignitaires de la communauté juive de Manhattan, d'hommes politiques et de représentants du gouvernement, d'hommes d'affaires venus des quatre coins des États-Unis et du monde, et de ses élèves venus par milliers se faire bénir à Pourim.

Le rabbin Yoel Pinto, fils et successeur du grand rabbin Pinto, était présent aux côtés de son père. La foule composée de milliers de participants l’a couvert de louanges et n’a cessé de chanter la chanson qui fait désormais sensation au sein de la communauté de "Shuva Israel" : "Si un Juif savait qui est Rabbi Yoel, il serait heureux et danserait cent-vingt ans" -une chanson composée à l'origine par la chanteuse Adi Ran.

Malgré son jeune âge, le rabbin Yoel Pinto est connu pour son érudition dans tous les domaines de la Torah : le Niglé, le hassidisme, la Halacha et le Sod. Les leçons de Torah qu’il dispense sont une profonde source d’inspiration, et les rabbins et rebbes du monde entier sollicitent ses conseils et son orientation.

Le rabbin Pinto a imploré ses disciples d'observer les mitzvot du jour : boire, se réjouir et remercier le Saint, béni soit-Il, pour le miracle qu’il a accompli pour le peuple juif à l'époque de la reine Esther et de Mardochée le Juste. "Celui qui a accompli des miracles pour nous au temps de Mardochée et d'Esther accomplira aussi un grand miracle pour nous aujourd'hui", a lu le rabbin Pinto. "Nous ne devons pas oublier un seul instant les otages retenus à Gaza, qui sont dans une grande détresse. Nous ne devons pas oublier les soldats qui combattent. Nous ne devons pas oublier les familles endeuillées. Nous allons prier maintenant et crier au Saint, béni soit-Il, de nous sauver", a-t-il ajouté.

Les chants fabuleux se sont poursuivis pendant plusieurs heures au cours du repas de Pourim tenu par le rabbin Pinto. Tandis que l'orchestre et les chanteurs jouaient de la musique et chantaient, le rabbin a incité les milliers de participants à se réjouir pour se renforcer.