Rabbin Pinto : "C’est la Torah qui a protégé le peuple juif, pas l'armée ni les chars"

Lors d'une rencontre fascinante qu’il a eue hier soir à Miami avec des universitaires, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a analysé la vision que les juifs ont de l'âme et s’est attardé sur la psychologie juive. Il s'est référé aux célèbres modèles du père de la psychanalyse Sigmund Freud et a affirmé que le judaïsme nous présente une vision complètement différente du monde de l’âme.

Selon le rabbin Pinto, un Juif doit toujours rester dans le cadre de la Torah, et ce qui a préservé le peuple juif face à toutes les persécutions et aux exils, ce sont la Torah et les mitsvot. "Nous croyons que chaque personne doit être connectée à sa tradition, à ses valeurs", a-t-il déclaré, "aux Juifs de notre pays, nous disons qu'il faut être connecté à la Torah. De vivre dans le monde de la Torah".

Selon le rabbin Pinto, « Au moment où un Juif quitte le monde de la Torah, tout s'effondre. Parce que les Juifs n'ont aucune marge de manœuvre en dehors du monde de la Torah et du judaïsme. Ils se doivent d’être dans le cadre de la Torah. »

Le rabbin Pinto a ajouté : « L'élément vital du peuple d'Israël, c’est la Torah. Notre vision du monde en tant que Juifs consiste à reconnaître que c’est la Torah qui nous a protégés depuis tout ce temps. Nous sommes une nation qui se distingue de toutes les nations, non par la puissance de nos tanks et notre armée, mais par le pouvoir de la Sainte Torah. Il faut préserver les valeurs et la tradition, c'est la meilleure voie ».

"Un Juif n'est pas seulement une personne qu'on appelle « juif ». Ce qui nous distingue en tant que Juifs, c'est que nous vivons selon toutes les valeurs de la tradition juive", a-t-il conclu. Regardez.