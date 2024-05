Rabbin Pinto : « Il y a tellement de malheurs. Pourquoi ne nous réveillons-nous pas ? »

Au cours de la dernière leçon qu’il a dispensée, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a évoqué la situation générale des Juifs du monde et des citoyens d'Israël en particulier. « Combien de problèmes accablent le peuple d'Israël ? À chaque instant, une nouvelle terrible annonce tombe : tantôt celui-ci est blessé, tantôt celui-là est mort, tantôt un autre est malade. Que nous arrive-t-il ? », s'est-il demandé.

Le rabbin Pinto a expliqué que « le Saint, béni soit-Il, nous appelle et nous fait signe de nous réveiller. Après tout, rien n’arrive par hasard dans le monde. Quand une sécheresse sévit, quand il n’y a pas d’eau, nous, les Juifs, sortons dans les rues de la ville pour prier et faire pénitence. Pourquoi ? Parce que tout ce qui arrive est un signe du ciel pour que nous nous repentions. »

« Et regardez », a dit le rabbin Pinto en s’adressant à ses étudiants, « combien de signes le Saint, béni soit-Il, nous envoie-t-il ces derniers temps. Et nous, qu’attendons-nous ? Pourquoi ne nous réveillons-nous pas ? Pourquoi n'écoutons-nous pas les indices ? Si on ne se réveille pas, les alertes deviendront de plus en plus difficiles. »

« Et l'histoire n'est pas individuelle mais générale, elle nous concerne tous. L’allusion ne s’adresse pas seulement à la personne que le malheur a frappée, mais à nous tous, à la nation d’Israël tout entière. Nous devons nous réveiller et nous consacrer à la repentance, aux mitsvot et aux bonnes actions », a-t-il conclu.