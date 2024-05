Shlomi Shabat chante pour le Rav Pinto : "Continuez à faire le bien"

Le chanteur israélien Shlomi Shabat a été hospitalisé il y a environ un mois à cause de la grippe. Depuis, il est sorti de l’hôpital et s’est complètement rétabli. Il souhaite maintenant remercier le grand rabbin Yoshiyahu Pinto pour ses bénédictions et ses encouragements. Dans une vidéo spéciale qu'il a envoyée au rabbin Pinto, Shabat a déclaré : "Je voudrais vous dire : merci de nous avoir bénis, moi et ma famille".

Et de poursuivre : "Je vous aime vraiment beaucoup, j’ai beaucoup d’estime pour vous et je vous souhaite avant tout une bonne santé, afin que vous continuiez à renforcer le peuple d'Israël et tous les Juifs du monde."

En conclusion, Shabat a ajouté : "Je voudrais vous dédier un extrait de ma chanson ‘Aba’ (en français : papa). Je vous aime." La chanson "Aba" est une chanson nostalgique, qui parle du père qui nous manque tant et des souvenirs qu’on a partagés avec lui et qui appartiennent au passé.

Dans sa chanson, Shabat décrit des souvenirs d'enfance et donne un aperçu de l'histoire d'un garçon qui n'a pas suffisamment passé de moments privilégiés avec son père. Et aujourd'hui, après de nombreuses années, il y repense et voudrait se rattraper. Le rabbin Pinto lui-même a été ému par le geste du célèbre chanteur et lui a répondu : "Nous vous aimons depuis de nombreuses années. Que le Saint, béni soit-Il, vous protège, vous rende heureux et illumine votre vie", avait déclaré le rabbin Pinto en bénissant Shabat.