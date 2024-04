"Un nouveau départ" : le rabbin Pinto a préparé des matsot à Williamsburg

À quelques jours de Pessa’h, tous les juifs d’Israël et de la diaspora se préparent pour les fêtes, nettoyant leur maison et cuisant des matsot. Hier soir, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto s’est rendu à la boulangerie des Mitzvot du quartier de Williamsburg à New York. Alors qu’il était entouré de ses fils, son successeur, le rabbin Yoel Pinto et le rabbin Meir Eliyahu Pinto, le rabbin Pinto a placé les matsot au four et les a cuites en l’honneur de Pessa’h.

Après avoir observé la mitsva constituant à cuire les matsot, le rabbin Pinto a réconforté ses étudiants et ceux qui l'entouraient et a déclaré : "Pessa’h est la fête de la liberté. La vraie liberté commence dans le cœur de l'homme. Nous avons tous du hametz dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans nos pensées. Nous avons perdu notre intégrité et notre vision droite du monde."

"C'est là le pouvoir de Pessa’h : nous libérer des mauvaises habitudes qui sont ancrées en nous et nous permettre de commencer un nouveau départ, libérés. Brûler le hametz en nous et réinitialiser notre cerveau et notre cœur", a expliqué le rabbin Pinto.

Ensuite, le rabbin Pinto est rentré chez lui à Manhattan, où il a donné une leçon de Torah et des encouragements pour Pessa’h. Au cours de la leçon, le rabbin Pinto a répondu à des dizaines de questions qui lui ont été envoyées du monde entier.