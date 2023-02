Israël : la tempête hivernale Barbara devrait sévir jusqu'à mercredi

La tempête sera ressentie principalement dans le nord et le centre du pays, de la neige est attendue sur le Hermon, le Golan et la Galilée

La tempête hivernale Barbara, qui amène avec elle des vents violents pouvant atteindre 100 km/h, un froid intense et de fortes pluies, a atteint Israël lundi matin et devrait sévir jusqu'à mercredi. Ses effets ont commencé à être ressentis principalement dans le nord et le centre du pays. Des chutes de neige sont attendues sur le Mont Hermon et les sommets du Golan et de Galilée, tandis que des inondations sont à craindre dans le désert de Judée.

Sur la côte, les rafales de vent causeront une mer agitée et pourront provoquer des vagues jusqu’à 7-8 mètres de haut. La municipalité de Haïfa a ainsi par exemple créé un quartier général d'urgence pour faire face aux éventuelles conséquences de la tempête. Ses unités sont prêtes à faire face aux inondations et aux routes bloquées et à dégager les obstacles tels que les arbres, les poteaux d'éclairage, les panneaux et les feux de signalisation qui pourraient voler en raison des fortes rafales de vent.

Les services de secours et les municipalités du pays se préparent à faire face à la tempête. Les pompiers et services de secours israéliens ont reçu l’ordre d’être prêts à intervenir dès dimanche soir, particulièrement dans la neige et l’eau. Les services de secours ont appelé la population à obéir aux instructions des agences d'urgence et de sauvetage, et à respecter les règles de sécurité incendie afin d’éviter des catastrophes inutiles.