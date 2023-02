Israël : les vagues de chaleur vont s'aggraver, selon une étude

"Les symptômes du réchauffement climatique se font sentir dans le monde entier et les Israéliens courent un risque accru" (Assaf Hochman)

En Israël, les vagues de chaleur font en moyenne 30 morts par an, mais avec l'augmentation prévue de leur intensité et de leur durée, les spécialistes pensent que ce chiffre pourrait passer à 330. Dans une étude conjointe avec l'Institut de technologie de Karlsruhe, en Allemagne, publiée dans la revue Science of the Total Environment sous le titre More frequent, persistent and deadly heat waves in the 21st century over the Eastern Mediterranean, le Dr Assaf Hochman, climatologue à l'Université hébraïque de Jérusalem, a prédit une augmentation sans précédent de la durée, de la fréquence et de la gravité des vagues de chaleur dans la région et dans toute la Méditerranée orientale.

AFP / LIONEL BONAVENTURE Illustration - Réchauffement climatique

Forts de ces résultats, les chercheurs appellent à une collaboration entre politiques et universitaires afin d'améliorer la gestion et la surveillance des phénomènes météorologiques catastrophiques pour la sécurité publique. Ils estiment que d’ici la fin du 21e siècle, il y aura sept fois plus de vagues de chaleur extrêmes dans la région, et leur durée sera multipliée par trois.

Yaakov Lederman/FLASH90 La plage de Tel Aviv, en Israël

Dans les années suivantes, les scientifiques s'attendent également à ce que les vagues de chaleur durent tout l'été en Israël. "Les symptômes du réchauffement climatique se font sentir dans le monde entier, et la région méditerranéenne étant un point chaud du changement climatique, les Israéliens sont exposés à un risque accru", explique Assaf Hochman.

Eric Haldezos/i24NEWS Illustration - Vague de chaleur en Israël

Depuis le début de la révolution industrielle, la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré Celsius, augmentant la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses et les tempêtes. D'après les recherches, le changement climatique est le principal coupable, et il est largement admis que l'activité humaine augmente considérablement la concentration des gaz à effet de serre.