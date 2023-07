Le monde a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré

L'effet combiné du changement climatique et le retour du phénomène El Niño poussent les températures des océans et sur terre à des niveaux jamais vus

L’observatoire européen Copernicus a indiqué jeudi que l'effet combiné du changement climatique et le retour du phénomène El Niño poussent les températures des océans et sur terre à des niveaux jamais vus. Les températures moyennes mondiales du mois de juin ont été les plus chaudes jamais enregistrées à cette période, selon Copernicus.

"Le mois de juin a été le plus chaud au niveau mondial, un peu plus de 0,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne 1991-2020, dépassant de loin le précédent record de juin 2019", a indiqué l'observatoire, dont les données, qui remontent à 1950, sont parmi les plus fiables et utilisées du monde avec celles de l'américain NOAA.

Les températures ont battu des records dans le nord-ouest de l'Europe tandis que certaines parties du Canada, des États-Unis, du Mexique, de l'Asie et de l'est de l'Australie "ont été nettement plus chaudes que la normale", a noté Copernicus, qui insiste sur l'ampleur de l'écart à la normale. Il a en revanche fait plus frais que la normale dans l'ouest de l'Australie, l'ouest des États-Unis et l'ouest de la Russie.

brian bielmann (AFP) El Nino est déclenché par un réchauffement périodique de l'océan Pacifique oriental

"Le record de juin 2023 est dû en grande partie à des températures très élevées de la surface de l'océan", qui constituent 70% de la surface du globe, a souligné Copernicus. Au final, la température mondiale moyenne a été de 16,51°C en juin, soit 0,53°C au-dessus de la moyenne des trois précédentes décennies. Le précédent record, en juin 2019, n'était que de 0,37°C au-dessus de ces normales.

La tendance au réchauffement se poursuit en juillet puisque la journée de mardi a été la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial, tous mois confondus, selon des données préliminaires américaines.