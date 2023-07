Le monde frappé par de vastes vagues de chaleur

La température pourrait atteindre 48°C en Sardaigne et en Sicile, ce week-end, "potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe"

D’intenses vagues de chaleur frappent durement de nombreuses régions du monde. En Europe, en Chine, ou aux États-Unis, des températures record sont encore attendues ce week-end, illustrant le réchauffement climatique. Plus de 100 millions d'Américains sont sous le coup d'alertes à la chaleur et des conditions potentiellement dangereuses avec des records absolus de température possibles sont attendus.

https://twitter.com/i/web/status/1679489359500959745 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’Europe fait également face à une vaste vague de chaleur. La température pourrait atteindre 48°C sur les îles italiennes de Sardaigne et de Sicile, "potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe", selon l'agence spatiale européenne. La France, l’Espagne, la Pologne ou encore l’Allemagne sont également concernées.

L'Afrique du Nord est aussi touchée, notamment le Maroc, qui subit une série d'épisodes caniculaires depuis le début de l'été, une alerte rouge à la chaleur a été émise pour plusieurs provinces. Certaines régions de Chine, dont la capitale Pékin, souffrent également d'une forte vague de chaleur.

Alberto Pizzoli (AFP/File) Illustration - Un thermomètre affiche une température de 40°

Au niveau mondial, le mois de juin a été le plus chaud jamais mesuré, selon les agences européenne Copernicus et américaines Nasa et NOAA. Puis, la première semaine complète de juillet a été à son tour la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires de l'Organisation météorologique mondiale (OMM). La chaleur est l'un des événements météorologiques les plus meurtriers, a rappelé l'OMM. L'été dernier, en Europe seule, les fortes températures ont causé plus de 60.000 décès, selon une récente étude.

https://twitter.com/i/web/status/1679615188360736769 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Or cette météo extrême, qui survient plus fréquemment à cause du changement climatique, "devient malheureusement la nouvelle norme", a asséné jeudi dans un communiqué le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas. Le phénomène météorologique cyclique El Nino, qui entraîne généralement une hausse des températures mondiales, contribue également à empirer la situation.