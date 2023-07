La vague de chaleur va s’accentuer mardi dans l’hémisphère nord

Les températures dépasseront les 40°C en Italie, atteignant même les 48°C en Sardaigne, certaines régions d’Espagne seront 15°C au-dessus des normales

De nouveaux records de température devraient tomber mardi, alors que l’hémisphère nord attend le pic de la vague de chaleur. Les autorités sanitaires ont tiré la sonnette d'alarme de l'Amérique du Nord à l’Asie et l’Europe, exhortant la population à s'hydrater et à s'abriter du soleil. Les températures dépasseront les 40°C en Italie, atteignant même les 48°C en Sardaigne, certaines régions d’Espagne seront 15°C au-dessus des normales saisonnières et des records sont attendus aux États-Unis.

DENIS LOVROVIC / AFP Vague de chaleur en Croatie, le 17 juillet 2023

En Europe, où le réchauffement est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, de grave incendies ont conduit à l’évacuation de 1 200 enfants en colonies de vacances à environ 80 km à l'ouest d'Athènes. Un autre feu faisait rage au sud-est d'Athènes, dans une région densément peuplée. Le pays subit depuis jeudi la canicule, avec des pointes de plus de 44°C dans le centre. En Italie, l'île de Sardaigne va cuire mardi avec près de 48°C prévus. L’île de Sicile atteindra quant à elle les 43°C, alors que les températures à Rome frôleront les 40°C.

Alberto Pizzoli (AFP/File) Illustration - Un thermomètre indique une température de 40°C

Le sud de l'Espagne aussi sera écrasé par des chaleurs extrêmes, pouvant grimper jusqu'à 44°C dans la région de Murcie. Le pays sort d'une semaine déjà éprouvante, mais l'alerte sera encore rouge mardi dans l'Aragon (nord), les Baléares (est) ainsi que la Catalogne (nord-est). Des températures "10 à 15 degrés" au-dessus des normales, selon l'agence météorologique nationale. L'épisode caniculaire doit continuer mercredi puis décliner à partir de jeudi.

"L'air chaud qui descend généralement sur le promontoire africain créant des déserts, s'est déplacé vers l'Europe. En ce sens, on peut parler d'une tropicalisation du climat", a expliqué à l'AFP Claudio Cassardo, un météorologue et professeur à l’université de Turin.

DIMITAR DILKOFF (AFP/File) Illustration - Réchauffement climatique causé par l'homme

Aux Etats-Unis, les services météo observent une vague de chaleur "oppressante" dans le sud et prévoient plusieurs records de températures. Dans la célèbre Vallée de la Mort, en Californie, l'un des endroits les plus chauds de la planète, le thermomètre a affiché 52°C dimanche. Le Japon a émis lui des alertes aux coups de chaleur lundi pour 32 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches du record absolu de 41,1°C atteint en 2018. Ce pays fait également face à des pluies torrentielles qui ont fait au moins huit morts. La Chine a quant à elle battu dimanche un record pour une mi-juillet, avec 52,2°C dans la région aride du Xinjiang (ouest).