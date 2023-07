Le système de circulation de l'océan Atlantique sur le point de s'effondrer, alertent les scientifiques

L’AMOC joue un rôle crucial dans le système climatique, car il régule les conditions météorologiques mondiales

Le système de circulation de l'océan Atlantique pourrait s'effondrer au cours des prochaines décennies, selon une nouvelle étude publiée mardi. Selon l’analyse basée sur 150 ans de données de température, la circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC) est devenue lente et moins résistante. Il est donc possible qu'elle s'effondre d'ici le milieu du siècle, voire dès 2025.

Cela aurait des conséquences dramatiques sur le climat mondial et "affecterait tous les habitants de la planète". Le Gulf Stream, courant océanique chaud qui fait partie de l'AMOC, est également menacé, selon l'étude.

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Côte atlantique de la Floride, USA

L’AMOC transporte les eaux chaudes des tropiques vers l'Atlantique Nord, où elles se refroidissent et deviennent plus salées. Il joue un rôle crucial dans le système climatique, car il régule les conditions météorologiques mondiales. L'effondrement possible de l'AMOC entraînerait des hivers plus extrêmes, une élévation du niveau de la mer et un déplacement de la mousson dans les tropiques.