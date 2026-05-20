Météo en Israël : baisse des températures et averses avant Shavouot

La météo sera plus fraîche dans les prochains jours en Israël, à l’approche de Shavouot. Ce mercredi, le ciel sera partiellement nuageux, avec une légère baisse des températures. Des bruines ou pluies locales faibles sont attendues principalement dans le nord du pays, accompagnées de vents soutenus dans la plupart des régions.

Jeudi, veille de Shavouot, une nouvelle baisse des températures est prévue. Elles seront nettement inférieures aux normales de saison. Des bruines ou pluies locales faibles sont attendues dans le nord et le centre du pays.

Vendredi, jour de Shavouot, le temps sera partiellement nuageux à dégagé. Les températures remonteront légèrement, mais resteront encore inférieures aux normales saisonnières.

Samedi, une nouvelle légère hausse des températures est attendue, avec un ciel partiellement nuageux à dégagé.

Températures prévues :

Kiryat Shmona 16-26 °C, Tibériade 18-26 °C, Haïfa 18-23 °C, Tel-Aviv 20-24 °C, Jérusalem 13-23 °C, Beer-Sheva 18-28 °C et Eilat 25-38 °C.