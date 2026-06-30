Porté par un immense Yassine Bounou, le Maroc affrontera le Canada en huitièmes de finale.

Le Maroc poursuit son parcours dans cette Coupe du monde 2026. Opposés aux Pays-Bas en seizièmes de finale à Monterrey, les Lions de l'Atlas se sont imposés aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1 au terme des prolongations.i24

La rencontre a longtemps été équilibrée. Les deux équipes se sont neutralisées durant une première période intense, marquée par plusieurs interventions décisives des gardiens Bart Verbruggen et Yassine Bounou.

Au retour des vestiaires, les Marocains ont pris l'initiative. Achraf Hakimi a notamment trouvé la barre transversale d'une puissante frappe, mais ce sont finalement les Néerlandais qui ont ouvert le score contre le cours du jeu grâce à Cody Gakpo à la 72e minute. L'attaquant de Liverpool, très ému, a célébré son but en larmes quelques jours après la fausse couche de sa compagne.

Le Maroc n'a cependant jamais renoncé. Dans le temps additionnel, Chemsdine Talbi a délivré un centre parfait repris de la tête par Issa Diop, auteur de l'égalisation (90e+1) et de son premier but sous le maillot marocain.

Aucun but ne sera inscrit durant la prolongation, malgré une domination marocaine et plusieurs nouvelles parades de Verbruggen.

Comme lors du match Allemagne-Paraguay quelques heures plus tôt, la qualification s'est donc jouée lors de la séance des tirs au but.

À cet exercice, Yassine Bounou s'est montré décisif en arrêtant trois tentatives néerlandaises. Ismael Saibari a ensuite transformé le tir au but de la qualification, envoyant le Maroc en huitièmes de finale.

Les Lions de l'Atlas poursuivent ainsi leur belle dynamique, confirmant que leur épopée au Mondial 2022 n'était pas un simple exploit isolé. Ils retrouveront désormais le Canada pour une place en quarts de finale.