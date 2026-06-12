Mondial 2026 : les États-Unis refusent un visa au patron du football palestinien

Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, affirme ne pas avoir obtenu de visa pour entrer aux États-Unis à l'occasion de la Coupe du monde 2026. Présent à Mexico pour assister au match d'ouverture du tournoi, il attend toujours l'autorisation de rejoindre les autres dirigeants de fédérations invités par la FIFA.

Dans un entretien accordé à l'Associated Press, Rajoub a critiqué cette décision, estimant qu'il n'était "ni juste ni acceptable" de priver des représentants du football mondial de la possibilité de participer à cet événement. Bien que la sélection palestinienne ne se soit pas qualifiée pour le Mondial, la FIFA invite traditionnellement les responsables des fédérations nationales à assister à la compétition, qu'elle présente comme une célébration de l'unité internationale.

Le dirigeant palestinien ne serait pas un cas isolé. Selon l'AP, plusieurs personnes accréditées pour le tournoi, dont un arbitre somalien et un photographe accompagnant la délégation irakienne, rencontreraient également des difficultés pour obtenir un visa américain.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reconnu cette semaine l'existence de problèmes liés aux visas. Il a indiqué que l'organisation tentait d'aider les personnes concernées, tout en rappelant qu'elle ne pouvait pas se substituer aux décisions souveraines des gouvernements.

Cette affaire intervient dans un contexte de relations tendues entre les autorités palestiniennes et Israël au sein des instances du football international. Depuis plusieurs années, Jibril Rajoub accuse Israël de violer les règlements de la FIFA en autorisant des clubs situés dans des implantations de Judée-Samarie à participer au championnat israélien. Il dénonce également les restrictions imposées aux déplacements des joueurs palestiniens ainsi que les conséquences de la guerre à Gaza sur les infrastructures sportives de l'enclave.

Le mois dernier, lors d'une réunion de la FIFA, Rajoub avait refusé de serrer la main du président de la fédération israélienne malgré un appel à la réconciliation lancé par Gianni Infantino. Selon lui, un tel geste aurait contribué à minimiser les différends existants plutôt qu'à les résoudre.

Les autorités américaines n'ont pas commenté publiquement le cas de Rajoub. Washington a toutefois renforcé ces derniers mois certaines restrictions visant les détenteurs de passeports palestiniens, notamment ceux ayant travaillé pour l'Autorité palestinienne.