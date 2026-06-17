Polémique au Mondial : un drapeau israélien confisqué, les drapeaux palestiniens autorisés

Une vidéo tournée lors du match de Coupe du monde entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, disputé mardi à Los Angeles, suscite la controverse sur les réseaux sociaux. Les images montrent des agents de sécurité portant des accréditations officielles de la FIFA retirer un drapeau israélien à un spectateur dans les tribunes, tandis que plusieurs drapeaux palestiniens visibles à proximité n'auraient pas été concernés par cette mesure.

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Selon les images diffusées en ligne, le supporter a demandé des explications aux agents de sécurité, qui lui auraient répondu qu'ils appliquaient les consignes reçues de leur hiérarchie.

L'incident a rapidement provoqué des réactions, notamment celle de Paolo Zampolli, envoyé spécial du président américain Donald Trump pour les partenariats mondiaux. Relayant la vidéo, il a appelé la FIFA à appliquer les mêmes règles à tous les symboles nationaux et politiques présents dans les stades.

"Le sport est censé être un pont qui unit les peuples", a-t-il écrit, avant d'ajouter : "J'espère que la FIFA appliquera les mêmes règles à tous les drapeaux. L'antisémitisme n'a pas sa place dans le sport."