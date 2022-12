A quoi ressemblera ce qu’il reste de l'Autorité Palestinienne après le départ de Mahmoud Abbas ?

Depuis son élection en 2005, Mahmoud Abbas occupe trois fonctions majeures : il est président de l'Autorité palestinienne (AP), président de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et président du Fatah. Après la percée du Hamas aux élections législatives de 2006 et son influence grandissante sur la société palestinienne, Mahmoud Abbas a empêché toute élection, établissant ainsi son statut de dirigeant unique sans successeur désigné, et sans procédures définies de transfert du pouvoir.

Thaer GHANAIM / PPO / AFP Le président palestinien Mahmud Abbas (au centre) s'adressant au conseil révolutionnaire du mouvement Fatah dans la ville de Ramallah en Cisjordanie le 4 décembre

Compte tenu de son âge (87 ans) et de son état de santé, des discussions sont en cours depuis plusieurs années afin de préparer “l'après Abbas”. Lorsque le dirigeant de l’AP viendra à décéder ou qu’il ne sera plus apte à assurer ses fonctions, le système politique palestinien devra faire face à une remise en cause totale ou partielle. Une réalité qui aura de nombreuses conséquences pour Israël, et qui pourrait être une source d’inquiétudes, mais aussi d'opportunités.

Dans un contexte annoncé de lutte pour la succession de Mahmoud Abbas, il faudra, en premier lieu, redéfinir clairement la répartition du pouvoir et des responsabilités. Étant donné que le Raïs n'a pas de successeur naturel ou désigné aux divers postes qu’il occupe, et qu'il se joue des lois électorales, il est impossible de prévoir la façon dont le changement de pouvoir sera conduit.

Plusieurs noms sont évoqués pour succéder à Mahmoud Abbas

Plusieurs noms sont évoqués pour succéder à Mahmoud Abbas, dont celui du Premier ministre Mohammed Shtayyeh, celui du dissident en exil Mohammed Dahlane, ou ceux de ténors du Fatah tels Djibril Rajoub ou Majed Faraj. Marwan Barghouthi est souvent cité, figure très populaire, même s'il est emprisonné en Israël depuis 2002 pour le rôle qu’il a joué dans la seconde Intifada et dans plusieurs attentats terroristes. Mais, pour le moment, le favori reste Hussein al-Cheikh, secrétaire général du Fatah, conseiller et fidèle compagnon de Mahmoud Abbas, et ce même s’il ne jouit pas d’une forte popularité.

Une fois désignée, la nouvelle direction sera soumise à de fortes pressions internes et externes pour prouver sa capacité à gouverner et à maintenir la stabilité politique et sécuritaire. Elle sera tenue de présenter des actes et réalisations concrètes aux Palestiniens, tant sur le plan interne (réformes civiles, économiques, anti-corruption, infrastructurelles, politiques), que sur le plan externe - principalement vis-à-vis d'Israël.

La fonction qui a le plus de poids étant celle de président de l'OLP, on peut supposer qu’une fois nommé, celui-ci se concentrera sur la nécessité de retrouver une légitimité et une autorité auprès des Palestiniens, ainsi que sur la création d'un Etat, la gestion de la scission avec Gaza, et les relations avec le Hamas. Il va sans dire que cette légitimité ne saurait être concédée sans une profonde réforme du système corrompu, qui remplit les portefeuilles des élites de l’argent reçu par le biais des recettes fiscales et de l’aide internationale, au détriment de la population.

Il s'agira d'une occasion historique pour le Hamas d’accroître sa légitimité

Il est probable aussi que diverses factions (Hamas, Iran, Hezbollah...) chercheront à défier cette direction et à saper son autorité, et profiteront de la situation pour accroître leur emprise et leur influence sur la rue palestinienne. Il s'agira d'une occasion historique pour le Hamas d’accroître sa légitimité en Judée-Samarie, et d’atteindre l'un de ses principaux objectifs : prendre le contrôle de l’OLP. Pour ce faire, la première étape consistera vraisemblablement à remplacer le Fatah en tant que premier parti palestinien.

Dans ce contexte, Israël fait face à trois scénarios possibles concernant le futur visage de l’Autorité Palestinienne : 1/ Une AP qui fonctionne et qui coopère dans divers domaines, dont celui de la sécurité. 2/ Une AP forte et légitime, mais hostile et refusant toute coopération avec Israël. 3/ Une AP défaillante (à l’image de ce qu’elle est aujourd’hui), avec peu d’emprise et incapable de fonctionner comme un gouvernement central.

La faiblesse de l'Autorité palestinienne a permis à de nouvelles factions terroristes d’émerger

Malgré les conséquences possibles sur son quotidien, on constate que le public israélien reste assez indifférent à la question du changement de pouvoir au sein de l'Autorité palestinienne. Les gouvernements israéliens quant à eux, quels qu'ils soient, n’ont jamais cherché à provoquer un quelconque changement dans le "statu quo”. Leurs attentes sont toujours restées les mêmes : ils espéraient avoir un partenaire légitime et responsable avec lequel les règles du jeu pourraient être établies, l’instauration d’une stabilité et d’une sécurité, ainsi qu’une amélioration des infrastructures et de la situation économique comme facteurs de stabilisation. Nous verrons ce qu’il en est avec la nouvelle coalition gouvernementale.

La nature a horreur du vide, et la faiblesse de l'Autorité palestinienne a permis à de nouvelles factions terroristes d’émerger, provoquant une recrudescence d'attentats sur le territoire israélien, et instaurant un fort climat d'insécurité. Ces mouvements, souvent financés par l'Iran ou le Qatar, cherchent à créer un chaos en Judée-Samarie qui risquerait d'embraser toute la région. C’est la raison pour laquelle Israël, qui ne peut se permettre le risque de voir une "libanisation" de la Judée-Samarie, envisage l’« après-Abbas » entre espoir et forte appréhension.