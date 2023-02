Le jihadiste Seïf al-Adl est le nouveau chef d'Al-Qaïda

Le nouveau dirigeant de facto d'Al-Qaïda Seïf al-Adl est basé en Iran et a fait partie de la sécurité rapprochée d’Oussama Ben Laden

Le jihadiste Seïf al-Adl, un ancien membre des Forces spéciales égyptiennes basé en Iran, est le nouveau chef d'Al-Qaïda. Il succède à Ayman al-Zawahiri, tué l'été 2022, a révélé mercredi le département d'Etat américain. "Notre évaluation est la même que celle de l'ONU - à savoir que le nouveau dirigeant de facto d'Al-Qaïda Seïf al-Adl est basé en Iran", a indiqué un porte-parole de la diplomatie américaine, en référence à un rapport des Nations unies publié mardi. "L'endroit où il est basé soulève des questions qui pèsent sur les ambitions d'Al-Qaïda en vue d'affirmer son leadership d'un mouvement mondial face aux défis de l'EI".

Seïf al-Adl, dont la tête est mise à prix pour 10 millions de dollars, avait été lieutenant-colonel dans les Forces spéciales égyptiennes et une figure de la vieille garde d'Al-Qaïda. L'homme a été inculpé en novembre 1998 par un grand jury fédéral américain pour son rôle dans les attentats à la bombe contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya qui ont tué 224 civils et blessé plus de 5 000 personnes. Pilier d'Al-Qaïda, il a aidé à en bâtir les capacités opérationnelles, il a fait partie de la sécurité rapprochée d’Oussama Ben Laden et a formé certains des terroristes qui ont pris part aux attentats du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis, selon le Counter Extremism Project.