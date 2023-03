"C'est l'inaction des États-Unis qui a permis le rapprochement Arabie saoudite-Iran"

Michael Horowitz (@michaelh992), analyste géopolitique, décrypte pour i24NEWS les raisons d'un volte face

Le 9 mars, l’Arabie Saoudite et l’Iran annonçaient, sous l’égide de la Chine, la reprise de leurs relations diplomatiques, provoquant une onde de choc dans le monde, et notamment en Israël qui tente de se rapprocher de Ryiad. Décryptage avec Michael Horowitz analyste géopolitique.

Le 9 mars, l’Arabie Saoudite et l’Iran annoncent la reprise de leurs relations diplomatiques. Était-ce véritablement une surprise ?

Les deux pays, l’Arabie Saoudite et l'Iran, ont annoncé la réouverture de leurs ambassades respectives dans un délai de deux mois. Ces relations avaient été interrompues en 2016, lorsque l’Arabie Saoudite avait exécuté une figure de la communauté religieuse shiite, soutenue par l’Iran, sur son sol. Des manifestations avaient alors débordé en Iran et des manifestants avaient envahi l’ambassade saoudienne à Téhéran. Depuis, les ponts avaient été coupés et les tensions s'étaient largement accentuées.

A quel moment les choses ont-elles évolué ?

La véritable bascule a lieu en 2019, lorsque l’Iran bombarde des installations de traitement de pétrole saoudien, dans l’est du pays, avec des conséquences importantes sur le marché du pétrole. A ce moment, alors que le Royaume attend des États-Unis de l’aide, Trump est aux abonnés absents. Les Américains ne veulent pas s’engager dans un conflit ouvert avec l’Iran. L’Arabie Saoudite se sent alors vulnérable face à son ennemi, abandonnée. C'est ce qui constitue un évènement fondateur et un véritable traumatisme pour les Saoudiens qui prenaient les garanties américaines de sécurité pour argent comptant. Quatre ans plus tard, c'est cette absence que les Saoudiens cherchent encore à compenser. L’Iran, de son côté, reste aujourd'hui très très isolé sur la scène internationale et, depuis son élection, le président Raissi a promis de réengager un dialogue avec les pays frontaliers. Par ailleurs, l’Iran voulait, depuis leur signature, casser la dynamique des accords d’Abraham. L’Arabie saoudite veut, elle, à tout prix assurer sa sécurité que son partenaire soit l’Iran ou les États-Unis. Ils veulent avant tout se prémunir contre une nouvelle attaque.

Dans cette annonce, l’implication de la Chine, qui a joué les intermédiaires, est-elle aussi fondamentale pour comprendre ce qui est en train de se jouer ?

C’est bien la Chine qui a mis la pression sur l’Iran et l’Arabie Saoudite pour parvenir à cet accord et c’est important pour plusieurs raisons : c’est la première fois que l’on voit Pékin se lancer de plain-pied dans la diplomatie au Moyen Orient. Une région qui est bien plus importante pour eux que pour les États-Unis. Même s'il faut préciser qu'une grande partie des efforts avaient étaient faits en amont par l'Irak, c'est un signe que le dragon s’est réveillé avec un deal important. Et Pékin n'est pas rentré par la petite porte.

Pour Israël c’est une très mauvaise nouvelle, particulièrement pour Benjamin Netanyahou…

Il ne s’agit pas de son échec. Tout s’est passé bien loin de lui. Les chances qu’un accord aboutisse entre Israël et l’Arabie Saoudite étaient de toute façon extrêmement faibles. Cet accord réduit encore les chances pour qu’il arrive mais il n’était pas imminent, loin de là. L’Arabie saoudite a dit que, en dehors de la question palestinienne, elle ne se rapprochera d’Israël que quand sa population sera prête à l’accepter. C’est aussi une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, mais l’idée que les Américains auraient pu envoyer des milliers de soldats pour défendre l'Arabie saoudite semble elle aussi aujourd’hui assez absurde. Le choix de l’Iran (et de la Chine) pour le Royaume semble donc assez cohérent. Aux États-Unis de montrer qu'ils savent se tenir aux côtés de leurs alliés, et qu'ils restent les seuls à pouvoir vraiment protéger le royaume saoudien contre son puissant rival.