Résidences de luxe au design international en bord de mer à Tel-Aviv

Entre la plage et le parc HaYarkon, un nouveau projet résidentiel est en train de

redessiner le littoral de Tel-Aviv : Dimri Yama. Ce complexe haut de gamme, composé de quatre bâtiments de 9 à 39 étages et conçu par une équipe d’architectes de renommée mondiale, est situé dans l’un des emplacements les plus recherchés d’Israël.

Un emplacement d’exception

Le quartier de Sde Dov se réinvente comme le cœur battant du nord de Tel-Aviv. Niché entre le parc HaYarkon, le quartier de Kokhav HaTzafon et le port de Tel-Aviv, ce site unique offre un équilibre rare entre nature urbaine, front de mer dégagé et parfaite accessibilité au réseau de transport local, y compris le tramway. « Cela représente une qualité de vie sans équivalent : première ligne sur mer, énergie urbaine et connexion parfaite à la ville », explique Amir Cohen, directeur marketing et ventes de Dimri.

Des installations de bien-être pour vivre chaque jour comme en vacances

Piscine à débordement sur le toit, piscine semi-olympique couverte, spa et sauna,

cuisine de chef privée pour les réceptions, salle de sport avec vue sur la mer… Autant

d’équipements conçus pour offrir aux résidents ce que Dimri appelle une

« atmosphère de vacances quotidienne ».

« Le concept Dimri Yama est né de la conviction que la mer est une source

d’inspiration infinie », précise Cohen. Et d’ajouter : « La vision du projet exprime le

choix de vivre face à la mer, sur le littoral de Tel-Aviv, comme une expérience

quotidienne mêlant harmonieusement dynamisme urbain, horizon marin et

architecture d’envergure internationale. »

Un design international avant-gardiste

À l’origine du complexe Dimri Yama se trouvent deux grands noms de la scène

internationale de l’architecture et du design. La conception architecturale de Dimri

Yama est dirigée par l’architecte international Rani Ziss, l’une des figures les plus

respectées sur la scène locale et mondiale. Ziss a signé plusieurs réalisations

prestigieuses en Israël et à l’étranger. Parmi les plus notables : le complexe The Plaza

à New York et le projet de luxe Six Senses Tel-Aviv sur le boulevard Rothschild. Ces

créations incarnent toutes un raffinement intemporel et une architecture qui

redéfinit les standards du haut de gamme.

La décoration intérieure a été confiée à Kelly Hoppen, célèbre designer britannique

de renommée internationale et l’une des figures majeures de l’industrie mondiale du

design. Récipiendaire de la distinction CBE (commandeur dans l’ordre de l’Empire

britannique) pour sa contribution exceptionnelle au monde du design, Hoppen est

reconnue pour son style minimaliste et élégant, alliant chaleur et raffinement absolu.

Parmi ses réalisations figurent des résidences privées à Londres, des hôtelsboutiques en Asie et des collections de design haut de gamme pour des demeures

d’exception à travers le monde.

Le dialogue entre la vision architecturale avant-gardiste de Ziss et la touche

sophistiquée de Hoppen positionne Dimri Yama comme un véritable projet

international, à la hauteur des plus hauts standards du luxe mondial.

L’atout de la sécurité et de la fiabilité

Alors que plusieurs projets du quartier Sde Dov en sont encore aux premières étapes

de planification, Dimri Yama est déjà passé à la phase de réalisation. L’entreprise a

achevé l’ensemble des processus de conception et devrait obtenir le permis de

construire pour commencer les travaux dans les semaines à venir. Autrement dit,

d’ici six ans, les résidents emménageront dans un complexe achevé et aménagé –

loin de toute zone de construction encore active.

Début de la vente en avant-première

La vente en avant-première vient de débuter, et déjà des dizaines d’acquéreurs ont

réservé leur place au sein du projet. Dimri propose aux acheteurs des conditions de

prévente uniques et avantageuses, disponibles pour une durée limitée. C’est

l’occasion idéale de garantir votre avenir dans un quartier appelé à devenir le

nouveau symbole du luxe à Tel-Aviv. Profitez d’un investissement visionnaire dans un

emplacement qui redéfinit les standards du résidentiel haut de gamme à l’échelle

internationale.

Autres projets Dimri face à la mer

Guidée par la conviction que la mer est une source d’inspiration sans fin, la société

Dimri développe d’autres projets sur le littoral : Yama Marina Ashkelon et Yama Ir

Yamim Netanya.

Yama Marina Ashkelon

Les tours « Dimri Yama Marina », situées au cœur de la marina prisée d’Ashkelon,

promettent une expérience résidentielle exclusive en bord de mer. Ce projet, qui

redéfinit les codes du luxe, fait partie de la collection « Dimri Yama ». Il comprend

trois tours prestigieuses de 24 étages chacune, situées à un emplacement idéal, avec

une vue dégagée imprenable sur la Méditerranée.

Vous êtes invités à y découvrir une harmonie unique entre l’élégance architecturale

moderne et la beauté envoûtante et paisible d’une vie exceptionnelle à proximité de

la promenade animée.

Le projet compte 327 appartements aux typologies variées : 2, 4 ou 5 pièces, ainsi

que des penthouses spectaculaires de 6 pièces.

Dans chaque appartement de Yama Marina Ashkelon, vous profiterez de spacieuses

terrasses, d’un niveau de finition exceptionnel, d’un standard de luxe rigoureux,

fidèle à la signature Dimri, et surtout d’une expérience de vie unique et inspirante,

introuvable ailleurs à Ashkelon.

Yama Ir Yamim

Ir Yamim, véritable perle immobilière de la région du Sharon, incarne à la perfection

l’art de vivre luxueux en bord de mer.

Aujourd’hui considéré comme l’un des quartiers les plus prestigieux d’Israël, Ir

Yamim est situé à quelques pas de la plage et offre à ses résidents une qualité de vie

exceptionnelle !

Venez y profiter d’une expérience résidentielle urbaine moderne, au cœur de parcs

verdoyants et d’espaces publics spacieux, pensés pour la détente, les loisirs et le

sport.

Le projet haut de gamme de Dimri à Yama Ir Yamim propose un large choix

d’appartements neufs, conçus pour répondre à vos besoins et à vos aspirations. Une

gamme variée de logements est offerte : appartements spacieux de 5 pièces, mini-penthouses élégants de 5 pièces, appartements remarquables de 6 pièces et

penthouses somptueux – chacun conçu comme une véritable œuvre architecturale.

