Israël : une opération du cerveau inédite réalisée sous hypnose à l’hôpital de Nahariya

Un cas médical exceptionnel a été rapporté au Centre médical de Galilée, à Nahariya, où un patient atteint de maladie de Parkinson a subi une opération cérébrale complexe sous hypnose. Âgé de 71 ans et originaire de Sakhnin, Ali Abu-Ria a bénéficié d’une intervention de stimulation cérébrale profonde (DBS), au cours de laquelle des électrodes ont été implantées dans son cerveau, alors qu’il restait conscient.

L’hypnose a été réalisée par le Dr Oudi Bonstein, directeur du service de psychologie et hypnothérapeute certifié, lors de la première partie de l’opération. "J’ai créé un état de concentration totale, où son attention était centrée uniquement sur ma voix et mon toucher", a expliqué le Dr Bonstein. Pendant que le chirurgien insérait les électrodes dans le cerveau, le patient a été guidé dans une visualisation positive : "Je me suis senti transporté en Thaïlande, comme en vacances", a raconté Ali Abu-Ria. "J’étais détendu, je n’ai ressenti aucune douleur et je me sens comme un nouvel homme. Mes tremblements ont disparu."

L’intervention a été pratiquée avec une anesthésie minimale, permettant de vérifier en temps réel l’efficacité du placement des électrodes et l’absence d’effets secondaires. Selon le Pr Samih Badarna, chef du service de neurologie, ce protocole était nécessaire pour évaluer immédiatement les améliorations des symptômes.

Le neurochirurgien responsable de l’opération, le Dr Yuval Gruber, a salué le calme exceptionnel du patient : "Je n’ai jamais vu un malade aussi détendu lors d’une chirurgie aussi complexe."

Le Dr Bonstein souligne que l’hypnose peut devenir un outil médical puissant pour améliorer la gestion de la douleur, réduire l’anxiété et faciliter les interventions chirurgicales. Une clinique spécialisée en hypnose médicale vient d’ailleurs d’ouvrir au centre hospitalier, réunissant 20 médecins et psychologues formés à cette technique.

Le succès de cette opération ouvre la voie à une intégration plus large de l’hypnose dans les traitements médicaux en Israël, que ce soit pour les pathologies neurologiques, la prise en charge psychologique ou la réduction des douleurs chroniques.