Les secrets millénaires de la Gueniza du Caire disponibles grâce à l'IA

Un projet de recherche israélien ambitionne de révolutionner l’étude de l’une des plus précieuses archives juives au monde grâce à l’intelligence artificielle. La Gueniza du Caire, considérée comme la plus vaste collection de documents juifs médiévaux, renferme plus de 400 000 manuscrits datant parfois de plus de mille ans. Malgré leur immense valeur historique, seule une infime partie de ces textes avait été jusqu’ici analysée en profondeur, freinée par la difficulté de déchiffrer des écrits anciens dans plusieurs langues et styles d’écriture.

Aujourd’hui, les chercheurs du projet MiDRASH, soutenu par le Conseil européen de la recherche, ont développé un outil de transcription automatique capable de lire et d’interpréter ces manuscrits. L’objectif : permettre l’exploration systématique de l’ensemble de la base de données numérisée conservée par la Bibliothèque nationale d’Israël, et transformer un trésor dormant en une source vivante d’informations sur la vie juive au Moyen Âge.

Le corpus se distingue par sa diversité linguistique, hébreu, arabe, araméen, yiddish, et graphique, ce qui représente un défi colossal pour toute machine. "Nous améliorons constamment les capacités de la machine à déchiffrer les écritures anciennes", explique Daniel Stokl Ben Ezra, chercheur associé au projet. Les transcriptions réalisées par l’IA sont relues par des experts, permettant d’affiner son apprentissage et d’accroître sa fiabilité.

Les premières découvertes laissent entrevoir le potentiel immense de l’initiative. Parmi les textes déjà transcrits figure une lettre bouleversante du XVIᵉ siècle : une veuve de Jérusalem y écrit à son fils installé en Égypte, lequel répond en marge du document pour raconter comment il tente de survivre à une épidémie frappant Le Caire.

La Gueniza du Caire, dépositaire de documents religieux, administratifs et personnels issus de la synagogue Ben Ezra, a miraculeusement échappé à la destruction grâce aux conditions sèches de son environnement. Elle offre un témoignage unique sur une communauté juive florissante au cœur du plus grand centre intellectuel du Moyen-Orient médiéval, fréquenté notamment par Maïmonide lui-même.

Pour les chercheurs, l’IA ouvre désormais une ère nouvelle : celle où il devient possible de reconstituer les liens sociaux, économiques et religieux d’une société disparue. "Nous avons désormais devant nous la possibilité de créer une sorte de Facebook du Moyen Âge", s’enthousiasme Stokl Ben Ezra. Une promesse qui pourrait bouleverser notre compréhension du passé juif et, plus largement, de l’histoire méditerranéenne.