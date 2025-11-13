Une nouvelle étude génétique, présentée dans le documentaire britannique “Hitler’s DNA: A Dictator’s Masterplan”, avance que Adolf Hitler pourrait avoir été atteint du syndrome de Kallmann, un trouble génétique affectant le développement sexuel. La recherche se base sur un échantillon de tissu sanguin prélevé en mai 1945 sur le canapé du bunker du Führer, où Hitler s’est suicidé, et authentifié grâce à une comparaison avec le chromosome Y d’un parent vivant.

Selon les chercheurs, cette condition aurait pu altérer ses niveaux de testostérone et expliquer la présence d’un testicule non descendu déjà signalé lors d’un examen médical en 1923. L’étude évoque également une probabilité d’un micropénis dans un cas sur dix, bien que les auteurs précisent qu’il s’agit d’une estimation statistique.

Le documentaire explore les implications possibles de ces découvertes sur la personnalité de Hitler. Alex J. Kay, historien spécialisé dans l’Allemagne nazie, estime que ces particularités génétiques pourraient éclairer son engagement quasi total pour la politique, au détriment de toute vie privée. Selon lui, la montée du nazisme serait en partie liée au profil unique de Hitler et aux circonstances historiques de son ascension.

Par ailleurs, l’analyse ADN infirme la rumeur selon laquelle Hitler aurait eu un grand-père juif, comme l’avait récemment affirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov. Les données confirment plutôt des origines autrichiennes et allemandes.

Les scientifiques ont également étudié le génome de Hitler à travers des scores polygéniques, révélant une susceptibilité élevée à certaines conditions neurodéveloppementales et psychiatriques, telles que l’autisme, la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Ils insistent cependant sur le fait que ces résultats sont purement statistiques et ne permettent pas un diagnostic rétrospectif.

La prudence est de mise, souligne la généticienne Prof. Turi King, qui rappelle que la génétique ne peut en aucun cas excuser les crimes de Hitler. Elle met en garde contre toute tentative de lier des troubles génétiques à la cruauté, afin de ne pas stigmatiser les personnes vivant avec ces conditions. “On ne peut pas voir le mal dans un génome”, rappelle-t-elle.

Les auteurs insistent sur le fait que cette recherche offre avant tout un éclairage scientifique sur la biologie et l’histoire personnelle d’un dictateur, mais ne change rien à la responsabilité de Hitler dans les crimes qu’il a commis.