Après sa conversion, l'ancienne star de la NBA Amar'e Stoudemire annonce être prêt pour un "chidoukh"

"Je ne suis plus la même personne que j’étais avant ma conversion" (Amar'e Stoudemire)

L’ancienne joueur de basketball et star de la NBA, Amar’e Stoudemire, converti au judaïsme en 2020, a récemment déclaré sur son compte Instagram qu’il était à la recherche d’une nouvelle compagne et qu’il était prêt pour entreprendre un "chidoukh", le processus de rencontre en vue d’un mariage dans la religion juive orthodoxe.

Amar’e Stoudemire a joué pour les New York Knicks et les Phoenix Suns, deux équipes de la NBA, la plus prestigieuse ligue de basketball des Etats-Unis et s’est converti au judaïsme en août 2020 lorsqu’il vivait en Israël.

Entre 2016 et 2019, il a joué pour l’équipe israélienne de Hapoel Yerushalayim et plus tard, pour Maccabi Tel Aviv. Il est actuellement l’un des propriétaires de son ancienne équipe de Jérusalem, bien qu’il soit rentré vivre à Brooklyn, aux Etats-Unis, cette année.

Interrogé par l’un de ses followers sur Instagram sur l’éventualité d’une relation avec une femme qui ne serait pas juive, M. Stoudemire, âgé de 39 ans et dont le nouveau nom hébraïque est Jehoshaphat Ben Abraham, a répondu qu’il recherchait clairement quelqu’un de confession juive.

"Cela serait plus simple, une femme de confession juive me comprendrait bien mieux", a-t-il expliqué.

Le chemin de M. Stoudemire, de star de la NBA à Juif orthodoxe, a récemment fait l'objet d’un documentaire produit par la chaîne américaine HBO, "Real Sports with Bryant Gumbel".

"Je suis à la recherche de ce que nous appelons "emet" dans la religion juive, ("vérité" en hébreu). Je ne suis plus la même personne que j’étais avant ma conversion", a déclaré Amar’e Stoudemire dans le documentaire.