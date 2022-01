Un basketteur israélien signe avec une équipe marocaine, une première

Mohamed Abu Arisha s'entraînerait et jouerait au Maroc depuis deux mois

Le joueur de basket israélien Mohamed Abu Arisha a signé un contrat pour jouer dans une équipe basée au Maroc.

L'attaquant de 24 ans a signé un contrat d'un an avec l'Association Michlifen Ifrane Basketball du Maroc, plus connue sous le nom d'AMI Basket.

Plus récemment, M. Abu Arisha a joué pour l'équipe de Premier League israélienne Hapoel Beersheba, et a également joué dans le passé pour l'équipe nationale israélienne.

"En effet, le joueur arabe israélien Mohamed Abu Arisha a signé avec le club, et il a commencé à jouer avec nous", a confirmé un cadre de l'AMI Basket à l'agence de presse Andalou.

"Le contrat dure un an, après quoi nous déciderons de l'avenir du joueur avec le club".

Selon le quotidien Israel Hayom, c'est la première fois qu'un joueur israélien est sous contrat avec une équipe du monde arabe, bien que la chaîne israélienne Sport 5 a affirmé que d'autres Arabes israéliens ont joué pour des équipes jordaniennes dans le passé.

Dans son premier post Instagram depuis plus d'un an, M. Abu Arisha a partagé une image de lui dans le nouvel uniforme de l'AMI Basket et des images vidéo de lui marquant pendant un match. "Ils n'aiment pas ça mais ils vont devoir le respecter", a-t-il écrit.

Le Maroc et Israël ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham.