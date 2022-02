JO de Pékin: le skieur israélien Barnabas Szollos surprend avec une 6e place dans l'épreuve de combiné

Le sportif d'origine hongroise obtient le meilleur résultat olympique jamais obtenu par Israël en ski

Barnabas Szollos a terminé à la sixième place au classement général du combiné alpin homme des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 jeudi, réalisant ainsi le meilleur résultat olympique jamais obtenu par Israël en ski.

Szollos, skieur d'origine hongroise représentant Israël pour ses débuts olympiques, a terminé à une incroyable deuxième place dans la partie slalom de l'épreuve, et à la 11e place dans la partie descente, ce qui lui a valu une sixième place au classement général avec un temps de 1:45.04.

L'or du combiné alpin est revenu à l'Autrichien Johannes Strolz, qui a terminé en 1:43.87, l'argent a été remporté par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et le bronze par le Canadien James Crawford.

"C'était une très bonne course, j'ai pris beaucoup de plaisir", a déclaré Barnabas Szollos dans un message vidéo aux journalistes après l'événement. "Se classer sixième est une sensation incroyable et je suis vraiment heureux... C'est un honneur d'être ici, de représenter Israël, et je suis vraiment, vraiment heureux."

Avant les Jeux, le chef de la délégation israélienne aux Jeux olympiques d'hiver, Yaniv Ashkenazi, a estimé que si Szollos terminait dans la première partie du classement, ce serait "un exploit très impressionnant".

Le combiné alpin était la troisième épreuve olympique de Szollos, après qu'il a terminé 30e au classement général de l'épreuve de descente et du Super-G masculins. Dimanche, il devrait participer au slalom géant et mercredi au slalom.

Sa sixième place au combiné alpin le place à égalité avec les patineurs Galit Chait et Sergei Sakhnovski, qui s'étaient classés sixièmes en patinage artistique aux Jeux de 2002 à Salt Lake City.