Championnats d'Europe de judo: l'Israélienne Timna Nelson-Levy remporte la médaille d'or

Elle a battu la Française Sarah-Léonie Cysique

L'Israélienne Timna Nelson-Levy a remporté la médaille d'or aux Championnats d'Europe de judo dans la catégorie des -57 kg, vendredi à Sofia, face à la française Sarah-Léonie Cysique.

Timna Nelson-Levy s'est imposée face à son adversaire sur un waza-ari inscrit après 2 minutes de combat.

La Française de 23 ans a été surprise en bordure de tatami par la puissance de l'Israélienne, qui l'a fait plier sur un uchi-mata spectaculaire.

Timna Nelson-Levy est la première Israélienne depuis Yaël Arad en 1993 à remporter le championnat d'Europe de judo.

Depuis son retour après le Covid-19, Timna Nelson-Levy est considérée comme l'une des judokas israéliennes les plus brillantes par ces nombreuses récompenses.

Nikolay DOYCHINOV / AFP La Française Sarah Leonie Cysique et l'Israélienne Timna Nelson Levy participent au combat pour la médaille d'or des femmes de moins de 57 kg des Championnats européens de judo 2022 à l'Armeets Arena de Sofia, le 29 avril 2022.

La femme de 27 ans a déjà remporté la médaille d'or au Grand Chelem de Tel Aviv 2021, une médaille de bronze au Grand Chelem de Tel Aviv et à Antalya 2022 - et une médaille d'or pour les JO de Tokyo 2022.

"Félicitations : "Félicitations à Timna Nelson-Levy qui a une fois de plus prouvé à quel point elle est une gagnante et a remporté la médaille d'or aux Championnats d'Europe. Timna, tu es une vraie championne ! Nous sommes très fiers de toi. Nous vous faisons confiance et nos athlètes israéliens sont fiers de vous !", a réagi le ministre de la Culture et des Sports Hili Trooper.