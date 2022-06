Les Israéliens autorisés à voyager au Qatar pour la Coupe du monde 2022 (officiel)

"Aujourd'hui, nous concrétisons un autre accomplissement politique qui comble le cœur des fans"

C'est désormais officiel : les Israéliens pourront se rendre au Qatar pour assister aux matchs de la Coupe du monde de football 2022, ont annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre de la Culture et des Sports Hili Trooper, dans un communiqué conjoint.

Après avoir acheté des billets pour les matchs, les Israéliens doivent demander en ligne une carte d'identité de supporter, dont l'approbation permet à son détenteur d'entrer au Qatar et de réserver un hébergement.

Des efforts sont encore déployés pour faciliter les vols des Israéliens qui se rendront à la Coupe du monde.

"Aujourd'hui, nous concrétisons un autre accomplissement politique qui comble le cœur des fans. L'amour du football et du sport relie les gens entre les pays, et la Coupe du monde en novembre ouvre la porte à de nouvelles relations chaleureuses. Je félicite tous nos partenaires et nous attendons impatiemment le début de l'évènement", a déclaré Yaïr Lapid, ministre des Affaires étrangères.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a "salué les efforts de coordination en faveur des fans de sport en Israël, et a félicité le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Culture, ainsi que leurs équipes qui travaillent sur la question avec l'association du Football".

"Le Qatar est un pays important sur la scène internationale, ce qui contribue également à la stabilité dans notre région. J'espère que les visites des Israéliens dans le pays renforceront la connaissance entre les citoyens des deux pays", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de la Culture et des Sports s'est réjoui "de cette importante nouvelle politique et sportive qui permettra également aux supporters israéliens de participer à la plus grande fête du football au monde."

Doha n'a pas de relation diplomatique avec l'Etat hébreu.

La Coupe du monde se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022.