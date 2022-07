Cérémonie d'ouverture des Jeux Mondiaux: la délégation israélienne importunée par un inconnu venu agiter un drapeau palestinien

Le comité d'organisation a par la suite envoyé des excuses officielles au camp israélien

Lors de l'entrée de la délégation israélienne dans le nouveau Protective Life Stadium jeudi à Birmingham aux Etats-Unis, à l'occasIon de la cérémonie d'ouverture des Jeux Mondiaux 2022, un inconnu s'est infiltré parmi les membres de l'équipe et a agité un drapeau palestinien.

Le comité d'organisation a par la suite envoyé des excuses officielles au camp israélien, tandis que l'évènement a été retransmis en direct dans le monde entier.

Les Jeux mondiaux sont les "Olympiques des disciplines non olympiques" (telles que le billard, le bowling et la danse par exemple) et ont lieu une fois tous les 4 ans dans différentes parties du monde.

Le suspect a rapidement été arrêté par le comité d'organisation et tenu à l'écart.

Les membres de la délégation israélienne, imperturbables, ont pour leur part poursuivi leur marche, et profité de événement attendu depuis cinq ans et interrompu en raison de l'épidémie de Coronavirus.