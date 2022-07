Israël: un retour en grande pompe pour la 21ème édition des Maccabiades

"Il s'agit d'un évènement grandiose qui est toujours très bien organisé par Israël"

Les Maccabiades, (aussi appelés "Jeux olympiques juifs"), qui ont lieu tous les quatre ans, sont bels et bien de retour en Israël après un retard d’un an pour cause de pandémie de coronavirus.

Une cérémonie au stade Teddy à Jérusalem aura lieu ce jeudi soir marquée par la présence du président américain Joe Biden en tournée dans la région.

Cette année, les Maccabiades ont vu les choses en grand avec plus de 10.000 participants venus de 60 pays pendant les deux prochaines semaines. Aussi, cette édition marque sa singularité avec l'organisation de 30.000 compétitions dans 42 disciplines.

Israël dispose de la délégation la plus importante avec 1.700 participants, suivi des États-Unis (1.400), l’Argentine (800) et le Canada (700).

Pierre Haddad / i24NEWS La délégation française aux Maccabiades à Jérusalem

Pierre Haddad, président de la Fédération française Maccabi ne peut cacher son enthousiasme. "On est très fier de la délégation française qui s'est rendue en Israël. Des chiffres records avec 205 personnes, dont une partie de nouveaux immigrants (olim) sont venus compléter notre délégation", a-t-il précisé à i24NEWS.

"Il s'agit d'un évènement grandiose qui est toujours très bien organisé par Israël décalé d'une année à cause du Covid-19. Tout a été fait pour que tout le monde soit très à l'aise. On est très heureux et on attend de passer des supers moments", a-t-il affirmé en exprimant l'espoir de remporter "un maximum de médailles". M. Haddad a également indiqué des résultats "plutôt encourageants même si ça ne fait que démarrer".

Les Maccabiades, dont la première édition remonte à 1932, a lieu du 12 au 26 juillet 2022.