Israël accueillera Lionel Messi et le PSG pour le Trophée des champions

La star du football argentin Lionel Messi devrait arriver en Israël avec l'équipe française du Paris Saint-Germain pour un match contre Nantes au stade Bloomfield de Tel Aviv à la fin du mois.

Lionel Messi s'est rendu pour la dernière fois en Israël en 2019 avec l'équipe nationale argentine pour un match d'exhibition contre l'Uruguay.

Pour la deuxième année consécutive, Israël accueillera le Trophée des champions.

Le match opposant le vainqueur du championnat de France et celui de la Coupe de France aura lieu comme l'année dernière au stade Bloomfield de Tel Aviv, le 31 juillet, grâce au philanthrope Sylvan Adams.

"L'année dernière, nous avions profité du fait que la plupart des stades du monde étaient sous le coup des restrictions sanitaires dues à la pandémie. Israël étant en avance dans la vaccination, nous avions donc convaincu les organisateurs du Trophée de l'organiser au stade Bloomfield, capable d'accueillir un grand nombre de spectateurs", avait expliqué M. Adams, invité du Prime sur i24NEWS, il y a trois semaines.

"Et les organisateurs ont été tellement satisfaits de l'expérience, qu'ils ont décidé de la renouveler", a-t-il souligné.

En amont de son déplacement en Israël, l' équipe du PSG a atterri dimanche au Japon pour sa tournée estivale.

Le joueur brésilien Neymar et le défenseur espagnol Sergio Ramos rejoindront la Super Coupe en Israël, après avoir été exclus du match de l'an dernier. Kylian Mbappe, qui n'a pas non plus disputé le match de 2021, ne pourra plus jouer en raison d'une suspension.