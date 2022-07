Sylvan Adams, l’homme qui a fait venir Messi et Neymar à Tel Aviv

Le magnat israélo-canadien mise sur le sport pour promouvoir l'image de l'Etat hébreu dans le monde

Le philanthrope israélo-canadien Sylvan Adams n’a pas une minute à perdre. À peine les vélos de son équipe "Israël Premier Tech" rangés dans les camions du Tour de France – tour qui a vu son écurie remporter deux victoires d’étape – voilà qu’il reçoit Lionel Messi et Neymar en grandes pompes en Israël. Sylvan Adams, qui se dit sans détour "ambassadeur bleu blanc autoproclamé" a réussi le tour de force de convaincre, pour la seconde fois, la Ligue de football professionnel d’organiser une rencontre de prestige sur le sol israélien.

Dimanche soir, le stade Bloomfield de Tel Aviv accueille, grâce à lui, le fameux Trophée des Champions qui oppose le champion de France en titre de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. "L'année dernière, nous avions profité du fait que la plupart des stades du monde étaient sous le coup des restrictions sanitaires dues à la pandémie. Israël, avec sa forte couverture vaccinale, était en position de force et nous avons obtenu la tenue du Trophée à Tel Aviv", avait expliqué Sylvan Adams sur le plateau d’i24NEWS en juin dernier. "Ils ont été tellement satisfaits de l'expérience, qu'ils ont décidé de la renouveler", s’était-il réjouit.

La présence à Tel Aviv de la star incontestée du ballon rond, Lionel Messi, arrivé à l’aéroport Ben Gurion vendredi soir et suivi par 230 millions de personnes sur les réseaux sociaux, représente aux yeux du magnant de l’immobilier une occasion unique de faire briller Israël, loin des idées reçues et clichés négatifs sur le pays. Selon lui, près de 400 millions de téléspectateurs dans le monde entier devraient regarder le match.

AFP / AHMAD GHARABLI L'attaquant brésilien Neymar et l'attaquant argentin Lionel Messi du Paris Saint-Germain lors d'une séance d'entraînement le 30 juillet 2022, au stade Bloomfield de Tel Aviv, en Israël.

Sylvan Adams, 63 ans, n’en est pas à son coup d’essai dans la "communication sportive pro israélienne". Il est celui à qui l’on doit le départ de Giro (Tour d’Italie) à Jérusalem en 2018, le match amical Argentine-Uruguay à Tel-Aviv l’année suivante, ou encore la création de l’équipe de cyclisme Israël Start Up Nation (renommé Israël Premier Tech en 2022) qui participe aux grandes compétitions de l’UCI World Tour.

Il a également financé une Académie des Sports à l'Université de Tel-Aviv, dont l’objectif est de "relever le niveau des performances sportives du pays dans les domaines de la natation, la course, le cyclisme et le triathlon".

"Je pense que le sport est un excellent outil de promotion de ce que j'appelle l''Israël normal'. De la même manière que nous sommes perçus positivement dans de nombreux domaines pour nos réalisations exceptionnelles, le sport peut contribuer à promouvoir l'image d'Israël dans le monde", analyse-t-il.

Sylvan Adams est le fils de Marcel Abramovich, qui a fui les camps de travail nazis en Roumanie dans les années 40 pour rejoindre la Palestine sous mandat britannique, avant de s'installer quelques années plus tard au Québec. "Un retour à la maison". Voilà comment il expliquait sont installation en 2016 en Israël, un pays "ouvert, tolérant, empreint de diversité, et très démocratique".

"Le sport est un langage que tout le monde parle (...) et utiliser le sport pour un objectif diplomatique positif comme tisser des liens avec nos voisins au Moyen-Orient ou tenir un match de football en Israël tient de la diplomatie sportive. Et je plaide coupable à cette idée", faisait-il valoir.

En réponse, des associations pro-palestiniennes et autres BDS jouent aussi leurs cartes, brandissant des drapeaux palestiniens pour dénoncer la participation de l’équipe Israël Premier Tech au Tour de France, ou menant une action devant les bureaux de la Ligue de football professionnelle, fin juin, pour exhorter les autorités du football français à délocaliser le Trophée des champions. Une demande restée lettre morte.

"Nous avons des policiers, des docteurs, des infirmières arabes. Il y a des diplomates arabes israéliens qui représentent Israël à l'étranger, des élus arabes israéliens à la Knesset, et désormais un parti arabe dans la coalition au pouvoir. C'est ça la vraie histoire (...) et nous voulons seulement montrer de visage réel d'Israël", répond simplement l’homme d’affaires. Ce partisan du dialogue déclarait encore à la fin du Tour de France, que rien ne le rendrait plus fier que d’avoir un coureur israélo-arabe, ou même palestinien au sein de son équipe.

Mais Sylvan Adams a encore deux ambitions majeures qu’il compte bien réaliser : organiser le départ du Tour de France en Israël d’ici quelques années, à l’instar de ce qu’il avait réussi en 2018 avec le Giro et, surtout, obtenir la tenue d’une Coupe du monde de football en Israël, coorganisée par Israël et ses voisins. Un projet fou, mais sans doute à la mesure de cet ambassadeur autoproclamé qui ne semble se fixer aucune limite dès lors qu’il s’agit de faire briller le lustre de l’État hébreu.