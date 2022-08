Tennis: Serena Williams prendra prochainement sa retraite

Elle participera à l'US Open qui se déroulera à New York du 29 août au 11 septembre

La légende du tennis Serena Williams, qui fêtera ses 41 ans le 26 septembre, a annoncé mardi qu'elle prendra sa retraite dans les prochaines semaines dans un article du magazine Vogue.

"Je n'ai jamais aimé le mot retraite", a-t-elle toutefois confié, lui préférant le terme "évolution" qui est peut-être le meilleur mot pour décrire ce que je fais. Je vais évoluer loin du tennis, vers d'autres choses qui sont importantes pour moi", a-t-elle précisé, indiquant: "maintenant le compte à rebours est enclenché".

L'Américaine détentrice de 23 titres en Grand Chelem, veut "se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena".

"Je vais savourer les prochaines semaines", a ajouté la plus jeune des sœurs Williams, qui pourrait se retirer après l'US Open prévu à New York du 29 août au 11 septembre.

"Je ne sais pas si je suis prête pour gagner à New York. Mais je vais essayer", a-t-elle affirmé. Septuple championne du Majeur sur gazon et ex-N.1 mondiale incontestée, Serena Williams est largement considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps. Son dernier titre en Grand Chelem remonte à l'Open d'Australie 2017 où elle a battu sa sœur Venus alors qu'elle était enceinte de sa fille Olympia.

Elle se classe première chez les femmes et deuxième de tous les temps derrière Roger Federer (369) avec 365 victoires en Grand Chelem, devant Martina Navratilova qui en a décroché 305.

"Si elle ne remportera jamais un autre Grand Chelem, si elle n'égalera jamais Margaret Court, [cela] n'a pas d'importance. Elle sera toujours la plus grande", a jugé l'ancienne joueuse Chris Evert sur ESPN.