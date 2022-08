Championnats d’Europe d’athlétisme: l'équipe israélienne remporte la médaille d'or

"Des performances formidables pour l'État d'Israël"

Les Israéliens Marhu Teferi et Gashau Ayale ont remporté les médailles d'argent et de bronze du marathon des Championnats d'Europe d'athlétisme, disputé lundi à Munich, à l'issue d'une course à suspense, derrière l'Allemand Richard Ringer qui est arrivé au top du podium.

M. Ringer (33 ans), médaillé de bronze à l'Euro 2016 sur 5.000 m, s'est imposé en 2 h 10 min 21, Teferi terminant à 3 secondes. Un autre Israélien, Gashau Ayale, a pris la 3e place à 9 sec du vainqueur.

Israël a dominé le classement par équipe (addition des temps des trois meilleurs coureurs de chaque pays) devant l'Allemagne et l'Espagne.

"Je suis très content de cette réussite", a déclaré Marhu Teferi.

"Historique dans le Championnat d'Europe [...] Des performances formidables pour l'État d'Israël. Fier de vous!', a écrit Hili Tropper, ministre israélien de la Culture et des Sports.