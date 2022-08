Manchester United, le nouveau jouet d'Elon Musk ?

"C'est une blague", a-t-il ensuite démenti.

Adepte des prises de positions parfois imprévisibles et provocatrices, Elon Musk a créé la surprise, dans la nuit du 16 au 17 août, en annonçant sur Twitter l'achat du club de football britannique de Manchester United.

Le milliardaire, de nationalité américaine, canadienne et sud-africaine, a d'abord posté un message sur le réseau social dans lequel il dit supporter « la moitié gauche du parti républicain et la moitié droite du parti démocrate ».

Dans un second message, le patron de Tesla et de SpaceX a simplement ajouté : « Et j'achète Manchester United, de rien ».

"C'est une blague", a-t-il ensuite démenti. "Non, c'est une blague (...). Je n'ai prévu d'acheter aucun club de sport, a rectifié le richissime entrepreneur sud-africain, après que son tweet initial eut suscité en quelques heures près de 500.000 "j'aime" sur le réseau social.

"ManU", coté en Bourse à New York depuis une dizaine d'années, affiche une capitalisation boursière de 2,08 milliards de dollars. L'action qui avait clôturé stable mardi à 12,78 dollars (+0,08%) perdait 2,11% dans les échanges électroniques après la fermeture.

Bien qu'aucun actionnaire ne détienne une majorité du capital, Manchester United est contrôlé par les six enfants de l'homme d'affaires américain Malcolm Glazer, qui ont pris les commandes de l'entreprise en 2005.

ManU est l'un des plus célèbres clubs au monde mais il traverse une sévère crise de résultats, et subit les foudres de ses nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Elon Musk, de son côté, est actuellement en pleine bataille judiciaire avec Twitter, après son projet de rachat avorté du réseau social.