Le Maccabi Haïfa affrontera le PSG, la Juventus et Benfica lors de la phase de groupes de la Ligue des champions

"On peut faire de bonnes choses avec une bonne préparation"

L'équipe de football du Maccabi Haifa a été placée dans le groupe H de la Ligue des Champions, où elle affrontera le Paris Saint-Germain, le club italien de la Juventus et le Benfica du Portugal.

Le champion de France en titre, le PSG, compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde, dont Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

"On parle ici de très grandes équipes mais avec une bonne préparation, on peut faire de bonnes choses et marquer des points", a affirmé l'entraîneur du Maccabi Haïfa, Barak Becher.

"Trois des meilleurs joueurs du monde vont venir en Israël, un rêve devenu réalité. Je suis sûr qu'il y aura de bonnes performances", a affirmé de son côté le joueur Dolev Haziza.

Mardi, le Maccabi a obtenu sa place dans la phase de groupe grâce à un but contre son camp de l'Étoile rouge de Belgrade à la 90e minute, ce qui lui a permis de remporter une victoire 5-4 sur l'ensemble des deux matches. L'équipe a été assaillie par des supporters en délire à son retour en Israël le lendemain.

C'est seulement la troisième fois que le Maccabi parvient à aller aussi loin dans la Ligue des champions de l'UEFA, le tournoi annuel le plus important du football européen.