Tennis: Novak Djokovic sera la tête d'affiche du tournoi de Tel-Aviv après son retrait de l'US Open

La star du tennis, non vaccinée contre le Covid, participera au tournoi Watergen Open de Tel Aviv

L'équipe de Novak Djokovic a confirmé que la légende du tennis participerait au Watergen Open 2022 de Tel-Aviv, après avoir été contraint de se retirer de l'US Open la semaine dernière parce qu'il n'était pas vacciné contre le coronavirus.

Les citoyens étrangers qui n'ont pas été vaccinés contre le Covid-19 ne peuvent actuellement pas entrer aux États-Unis ou au Canada, et M. Djokovic a affirmé qu'il ne se ferait pas vacciner, même si cela l'empêchait de participer à certains tournois.

L'Association américaine de tennis a souligné depuis le début qu'elle suivrait les règles gouvernementales concernant le statut vaccinal pour l'Open de cette année. Il n'y a pas d'obligation de vaccination pour les joueurs ou leurs équipes d'encadrement - ce qui signifie qu'un Américain non vacciné serait autorisé à disputer le tournoi - et les spectateurs ne seront pas tenus de porter des masques.

"Novak est un grand champion et il est très regrettable qu'il ne puisse pas participer à l'US Open 2022, en raison de la politique de vaccination du gouvernement fédéral pour les citoyens non américains", a précisé Stacey Allaster, directrice du tournoi US Open. "Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau Novak lors de l'US Open 2023."

La star du tennis serbe a également manqué l'Open d'Australie en janvier, bien qu'elle ait affirmé avoir reçu une exemption du gouvernement pour participer au tournoi sans preuve de vaccination.

Le tournoi de Tel-Aviv se déroulera dans l'enceinte de l'Expo Tel Aviv du 26 septembre au 2 octobre.