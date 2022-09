Le PSG ce soir en Israël pour défier le Maccabi Haïfa

La venue des stars parisiennes en Israël fait chavirer le cœur des amoureux du football dans le pays

Tout porte à croire que les joueurs du PSG sont tombés sous le charme des plages israéliennes et du bouillonnement qui embrase le Moyen-Orient. Pour la deuxième fois en l'espace d'un mois un demi, Neymar, Messi et consort sont en Israël. Début juillet, ils affrontaient le FC Nantes pour le Trophée des Champions au stade Bloomfield. Un match au cours duquel les Parisiens n'avaient fait qu'une bouchée des Canaries (4 buts à 0), mais qui s'était déroulé dans un anonymat relatif en Israël. La rencontre, organisée au cœur de l'été, ne concernait aucune équipe israélienne.

Mais le hasard fait bien les choses, et le tirage au sort de la Ligue des champions 2022/2023 a offert au PSG et à sa ribambelle de stars un nouveau ticket vers la Terre Sainte pour, cette fois, un rendez-vous autrement plus excitant pour les Israéliens : un match avec le champion en titre, le Maccabi Haïfa.

Le grand club du nord du pays, qui retrouve la Ligue des champions après plus d'une décennie, se frotte ainsi à ce qui se fait peut-être de meilleur actuellement en Europe. Petits poucets de leur groupe, les Israéliens, qui par ailleurs caracolent en tête de leur championnat, vont ainsi jouer leur va-tout à domicile, après une première défaite face à Benfica la semaine dernière, et essayer de créer la surprise en s'appuyant notamment sur le Hollandais Tjaronn Chery ou encore le Haïtien Frantzdy Pierrot, arrivé de Guingamp cet été.

Cette rencontre est un véritable événement qui fait souffler un vent de folie chez les amoureux du football en Israël. La perspective de croiser le fer avec l'ogre parisien agite les conversations dans tout le pays, que l'on soit juif ou arabe, et fait resurgir le souvenir de la victoire des vaillants Haïfaïm, où évoluait alors la star en herbe Yossi Benayoun, face au PSG de Bernard Lama en 1998, en seizième de finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe.

Alors, une fois la rencontre annoncée, les Israéliens se sont précipités sur la billetterie pour obtenir le fameux sésame, et le match a affiché complet en quelques heures malgré des prix ahurissants : de 2.000 shekels (585 euros) pour une place en tribune haute derrière les cages, à 18.000 shekels (5.260 euros) pour une place dans le carré VIP (!). Ce n'est pas tous les jours que trois des meilleurs joueurs du monde viennent en Israël jouer un match à enjeu.

Les 30.000 places du stade Sammy Ofer, niché au pied du mont Carmel à l'entrée de la ville, seront toutes occupées, et l'ambiance s'annonce incandescente, les supporters de Haïfa étant réputés pour leur ferveur.

Ils pourront apprécier les flèches du trio d'attaque, Messi, Neymar, Mbappé. L'attaquant français était suspendu pour le match à Tel Aviv. Il s'agira donc d'une première pour la star du PSG, dont les sprints et les dribbles devraient donner du fil à retordre aux défenseurs du Maccabi.

Mais les Parisiens devront avant tout récupérer rapidement après un périple éreintant pour gagner Haïfa hier, tard dans la soirée, depuis l'aéroport Ben Gourion. S'ils n'ont pas eu la possibilité de prendre leurs repères sur la pelouse de Sammy Ofer, ils pourront admirer la vue imprenable depuis l'hôtel Dan Panorama, où ils logent, sur les fameux jardins Bah'aï et sur la baie de Haïfa. Avec un peu de chance, si le ciel est dégagé, ils arriveront même à contempler au loin la frontière libanaise, lieu de toutes les tensions.

On guettera également la réaction du public israélien face au défenseur marocain du PSG Ashraf Hakimi. À Tel Aviv, il avait été copieusement sifflé en raison d'un tweet publié il y a quelques années dans lequel il affichait son soutien à la cause palestinienne. Le joueur semble prendre ces sifflets avec détachement. Mais qu'on se le dise, en Israël, même en sport, la politique n'est jamais très loin.