L'équipe de triathlon d'Israël refusée en Jordanie pour la Coupe d'Asie

Les organisateurs ont déclaré qu'ils craignaient un incident sécuritaire contre les Israéliens

Six membres de l'équipe de triathlon d'Israël, dont Itamar Lebanon, 21 ans, étaient censés participer ce week-end à la compétition de la Coupe d'Asie en Jordanie, mais leur entrée dans le pays a été interdite par la partie jordanienne.

"Telle est la situation", ont affirmé les Jordaniens - malgré l'accord de paix entre les pays.

L'intervention de responsables israéliens, dont le ministère de la Culture et des Sports, n'a pas suffi à faire entrer Itamar en Jordanie, qui a raté une compétition très importante pour lui.

"Les membres de l'équipe et moi-même nous sommes inscrits au concours, mais dès que la liste des participants a été publiée, nous avons vu que nous n'étions pas de la partie", a-t-il déclaré.

"L'argument qu'on nous donne pour ne pas figurer sur la liste est simplement : vous êtes Israéliens", a raconté le triathlète.

"Aujourd'hui, je suis venu seul à Aqaba afin de m'inscrire en face à face et de régler cette affaire mais on m'a encore dit que ce n'était pas possible, car je suis Israélien", a-t-il ajouté. "Je leur ai répondu que c'était évidemment contraire au droit international et à l'esprit sportif, mais ils ne voulaient rien savoir. La façon dont les choses se passent est très décevante et très triste", déplore le jeune homme.

La Jordanie a expliqué que 'les organisateurs de la compétition craignaient de ne pouvoir assurer la sécurité des Israéliens pendant l'événement en cas d'incident".

Il y a environ un an, l'Indonésie n'a pas non plus autorisé l'équipe de squash d'Israël à entrer dans le pays pour le championnat du monde, avant que le championnat ne soit annulé.