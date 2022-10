A Tel Aviv, Djokovic fait chavirer de bonheur les supporters israéliens

Lors de ses deux premiers matchs dans le tournoi, le Serbe a été acclamé à chacun de ses points victorieux

La venue de la star mondiale du tennis Novak Djokovic au tournoi ATP de Tel Aviv a provoqué une émulation rare auprès des fans israéliens de la balle jaune.

Le Serbe de 35 ans suscite souvent la controverse dans les tournois où il se rend, et n'a pas la popularité de ses deux grands rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer. Cette perception s'est encore renforcée après son refus de se faire vacciner contre le coronavirus, qui l'a fait rater l'Open d'Australie au début de l'année et l'US Open, le mois dernier.

Mais à Tel Aviv, le champion a trouvé un soutien chez les supporters, comme rarement sur le circuit, à l'exception peut-être du tournoi de Belgrade, chez lui, et le champion le leur rend bien.

Dès l'annonce de sa venue dans la Ville blanche, les fans se sont rués sur les billets, malgré des prix prohibitifs. Les 2.500 spectateurs n'ont pas été déçus, en dépit des embouteillages dans la zone du parc des expositions où se tient le tournoi, ou encore du chemin de croix pour se garer.

Lors de ses deux premiers matchs dans le tournoi, celui qui est actuellement septième au classement ATP a été acclamé à chacun de ses points victorieux par des supporters en délire, conscients de leur chance de voir une légende du tennis fouler les terrains israéliens.

Arrivé lundi en Israël, il a été aperçu en train de s'entraîner seul sur la fameuse promenade de Tel Aviv. Cette escapade a été captée par l'objectif d'une caméra chanceuse qui a ensuite relayé cette scène surréaliste sur les réseaux sociaux.

Après son nouveau titre à Wimbledon en juillet, Djokovic n'avait plus joué jusqu'à la Laver Cup par équipes, la semaine dernière à Londres.

Il avait dû faire l'impasse sur tous les tournois américains, dont l'US Open (26 août-11 septembre), dernier Majeur de la saison, en raison de son refus de se faire vacciner.

La dernière fois que Novak Djokovic est venu jouer en Israël, c'était avec l'équipe de Serbie en Coupe Davis, il y a déjà 16 ans, mais il n'était pas encore le champion qu'il est devenu par la suite. Depuis, il a remporté 21 tournois du Grand Chelem, et maintenu une relation chaleureuse avec ses collègues israéliens.

Le Serbe, qui gagné ses deux premiers matchs dans une ambiance de folie, affrontera le Russe Roman Safiullin (109e mondial), en demi-finale. En cas de victoire, il retrouvera le vainqueur du match opposant le Croate Marian Cilic (n°2) au Français Constant Lestienne. Nul doute que s'il remporte le tournoi dimanche, les supporters israéliens sauront le célébrer de la plus belle des manières.