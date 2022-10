Cisjordanie : 4 000 participants au "marathon international de la Bible" à Shiloh

Shiloh, qui est mentionné dans la Bible, était la capitale des Hébreux avant la construction du premier Temple

Près de 4 000 personnes ont participé vendredi à l'édition 2022 du "marathon international de la Bible" dans la localité de Shiloh et ses environs, en Cisjordanie.

Le marathon a eu lieu pour la huitième année consécutive, et était parrainé par le Conseil régional de Binyamin. Des milliers de coureurs venus de tout Israël ont participé aux différentes courses proposées lors de l'événement.

Shiloh, une ville mentionnée dans la Bible, était la capitale des Hébreux avant la construction du premier Temple à Jérusalem.

Yarom Packer, 31 ans, de Tzur Hadassah, a remporté la course homme de 42,2 km en un peu plus de 3 heures et 15 minutes, tandis que chez la gagnante chez les femmes est Ducel Huidobro, 33 ans, de Jérusalem, qui a achevé la course en 4 heures et 16 minutes.

Mendy Hechtman/FLASH90 Vue du musée d'histoire à Shiloh, le 30 mars 2014.

Le marathon de la Bible, qui est soutenu par le Fonds national juif, le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et des Sports, est l'un des cinq marathons organisés chaque année en Israël, et est considéré comme le plus difficile.

Tous les parcours traversent les vallées et les collines entourant Shiloh, et passent devant des vignobles, des sources et les communautés pastorales du Conseil régional de Binyamin.

La ligne d'arrivée se trouvait dans l'ancienne Shiloh, où se trouvent les antiquités de l'ancienne cité biblique du Tabernacle.

Le marathon de la Bible comportait cinq parcours différents : marathon complet, semi-marathon, courses de 10 et 5 km, un parcours pour les familles et une course de 800 m pour les enfants en situation de handicap.