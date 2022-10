Ligue 1: Paris remporte le classique contre l'OM qui tombe du podium

Le PSG reste la seule équipe invaincue en championnat et accroît son avance en tête

Le Paris Saint-Germain a remporté le classique du championnat de France grâce à un unique but marqué par Neymar (1-0) contre l'OM qui se retrouve quatrième, dimanche au Parc des Princes en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Paris reste la seule équipe invaincue en championnat et accroît son avance en tête, avec désormais trois points de plus que Lorient (2e), cinq sur Lens le nouveau troisième, et six sur l'OM, délogé du podium. Loin devant Lyon, tout de même, et son nouvel entraîneur, Laurent Blanc, battus à Rennes (3-2) et désormais 10e de Ligue 1.

Certes le PSG, avec le retour de sa star Lionel Messi, a remporté logiquement le choc contre l'OM, après s'être créé les meilleures occasions, mais il n'en a pas moins affiché beaucoup de maladresse à l'approche du but marseillais où le gardien espagnol Pau Lopez a réalisé plusieurs parades décisives. Marseille a terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Samuel Gigot (72e) et une faute sur Neymar.

Les hommes de Christophe Galtier repoussent leur adversaire du jour, qui ont enregistré leur deuxième défaite d'affilée en championnat, à six longueurs. Neymar a inscrit, sur une passe de Kylian Mbappé, son neuvième but de la saison, ce qui lui permet de prendre la tête du classement des buteurs, à égalité avec l'avant-centre canadien de Lille, Jonathan David.