Fariba Hashimi, 19 ans, a fui l'Afghanistan quelques jours avant la prise de pouvoir des talibans

Une équipe israélienne de cyclisme a recruté l'athlète afghane en exil Fariba Hashimi, au lendemain de sa victoire dans son championnat national organisé en Suisse à la suite de l'interdiction de l'épreuve féminine de vélo dans le pays, promulguée par les talibans.

Fariba Hashimi, 19 ans, et sa sœur Yulduz - qui a pris la deuxième place de l'épreuve - ont fui l'Afghanistan quelques jours avant l'entrée des talibans à Kaboul, l'année dernière, et leur prise de pouvoir du pays.

Fariba Hashimi, qui vit désormais en Italie, a accepté la proposition de rejoindre l'équipe féminine du WorldTour "Israël - Premier Tech Roland", lancée par le propriétaire de l'équipe, Sylvan Adams.

"Nous écrivons l'histoire : ces deux femmes courageuses deviennent les premières de leur pays à atteindre ce niveau dans ce sport", a déclaré Sylvan Adams.

"Cela fait partie de notre engagement à aider les jeunes cyclistes du monde entier issus des pays en développement et des zones de guerre", a-t-il ajouté.

Flash90 Sylvan Adams, copropriétaire de l'équipe Israel Cycling Academy, sur la dernière étape du Giro en Israël, à Beersheva, le 6 mai 2018.

"C'est tellement excitant, mais c'est aussi beaucoup de pression. Je ne pensais pas que j'aurais l'opportunité de rouler pour une équipe WorldTour et une chance de participer au Tour de France", a de son côté déclaré Fariba Hashimi.

"Je vais relever le défi et courir pour toutes les femmes d'Afghanistan. Mon pays est aujourd'hui dangereux pour de nombreuses femmes qui y vivent. Les femmes ne sont pas libres de vivre et de s'épanouir comme elles le souhaitent. Mais si elles me voient courir dans le Tour de France, elles verront que tout est possible", a-t-elle ajouté.