Football PSG-Haifa : un match retour sous haute tension à Paris, ce soir

6000 supporters israéliens du Maccabi Haïfa voyagent pour assister à ce choc européen

23 novembre 2006. Paris Saint-Germain 2 - 4 Hapoel Tel Aviv. Un mort. Triste bilan d’une soirée noire de l’histoire du football européen.

Quelques années plus tard, un autre club israélien, le Maccabi Haïfa, se déplace ce soir au Parc des Princes dans le cadre de la 5ème journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le club de la capitale française s’était imposé en Israël le 14 septembre (1-3) malgré l’ambiance très chaude du Sammy Ofer Stadium. De nombreux supporters franco-israéliens du Paris Saint-Germain avaient rempli la tribune extérieure du magnifique stade de Haïfa. Atmosphère conviviale et festive avant, pendant et après le match. Aucun incident à signaler.

"Les Israéliens montreront à toute l’Europe qu'ils sont les meilleurs ultras du football"

Les journalistes français présents lors du match avaient tous décrit en direct, puis dans leurs analyses d’après-match, une ambiance extraordinaire et sans débordement.

Anne-Christine POUJOULAT / AFP L'entraîneur israélien du Maccabi Haïfa, Barak Bakhar, assiste à une conférence de presse au stade du Parc des Princes le 24 octobre 2022

Les supporters parisiens réunis dans l’association « Collectif Ultras Paris » avaient alors officiellement boycotté l’événement. Le motif ? Les conditions sécuritaires jugées « liberticides » des autorités israéliennes.

Les petites étincelles qui peuvent allumer le feu de la violence au Parc des Princes sont nombreuses

Ce collectif regroupe plusieurs associations dont les membres sont majoritairement des hommes issus de la banlieue parisienne. Le « CUP » revendique une idéologie d’extrême gauche et pro-palestinienne. Ses membres brandissent fréquemment des drapeaux palestiniens lors des matchs au sein du Virage Auteuil. L’idéologie du « Collectif Ultras Paris » fait craindre des violences lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa.

De plus, environ 6000 supporters israéliens du Maccabi Haïfa voyagent pour assister à ce choc européen. Ils seront plus nombreux que les places accordées par le club parisien en tribune extérieure (1650). Entre 2000 et 3000 Verts soutiendront leur équipe depuis des tribunes parisiennes du Parc des Princes et à l’extérieur du stade dans des bars, sans compter les français de confession juive supporters des équipes israéliennes en Coupe d’Europe.

Ces Français de confession juive, qui ne sont pas en lien avec les ultras du Maccabi Haïfa, représentent un casse-tête pour les autorités françaises et les dirigeants parisiens.

Cette situation inquiète le maire de la ville de Haïfa qui a écrit à son homologue Anne Hidalgo pour lui demander que le PSG accorde plus de places aux Israéliens. Les petites étincelles qui peuvent allumer le feu de la violence au Parc des Princes sont nombreuses : un but du Maccabi Haïfa célébré depuis une tribune parisienne, un drapeau israélien brandi par des supporters etc.

Ces Français de confession juive, qui ne sont pas en lien avec les ultras du Maccabi Haïfa, représentent un casse-tête pour les autorités françaises

Déjà, en 1998, le match entre les deux équipes entre 16ème de finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupes avait été le théâtre de nombreux débordements entre supporters parisiens d’extrême droite et juifs français. En 2006, de nombreux Français de confession juive de Paris ou de la banlieue parisienne, assistaient aussi au match entre le PSG et l’Hapoel Tel Aviv.

À cette époque, le Parc des Princes réunit dans ses virages des groupes de supporters hostiles aux Juifs et à Israël : le Kop de Boulogne proche de l’extrême droite française, et le Virage Auteuil tribune populaire à tendance pro-palestinienne. Antisémitisme, antisionisme : un cocktail qui entraîne des affrontements après la rencontre entre supporters français de confession juive de l’Hapoel Tel Aviv et ultras du Paris Saint-Germain. Ces jeunes n’avaient aucun lien affectif avec l’Hapoel Tel Aviv, ils soutenaient Israël au-travers l’équipe sur la pelouse.

FRANCK FIFE (AFP/Archives) Supporters du Paris-SG au Parc des Princes

Parmi eux, un jeune est chassé par des membres du Kop et se réfugie dans un Mcdonald's, un policier s’interpose pour le protéger, dégaine son arme et tue Julien Quemener supporter du PSG. Un drame présent dans tous les esprits à quelques heures du coup d’envoi du match de ce soir.

En amont du rachat du Paris Saint-Germain, le plan du Président Leproux (ex-président du PSG) a expulsé du Parc des Princes le « Kop of Boulogne », ainsi que les associations du Virage Auteuil en 2010. En août 2010, aux prémices du plan Leproux, le PSG accueille le Maccabi Tel Aviv dans un match sans ultra et sans incident.

QSI fait face à un grand défi avec ce match PSG - Maccabi Haïfa à quelques jours du début de la Coupe du Monde

Après des années de bras de fer, le QSI propriétaire du club a accepté le retour d’un groupe d’ultras sous la bannière du « Collectif Ultra Paris ». Soucieux de son image et redoutant les incidents qui pourraient écorner son soft power, QSI fait face à un grand défi avec ce match PSG - Maccabi Haïfa à quelques jours du début de la Coupe du Monde au Qatar.

Afin d’éviter les violences, la présence policière est renforcée autour du Parc des Princes. D’après Le Parisien, le préfet de police de Paris Laurent Nunez s’est même entretenu avec l’ambassade d’Israël en France. Enfin, une mesure de bon sens a été prise : tout supporter portant un maillot ou une écharpe du Maccabi Haïfa ou brandissant un drapeau israélien en dehors du parcage visiteur sera expulsé du Parc.

Yonatan Sindel/Flash90 Les supporters de l'équipe de football du Maccabi Haifa

Cette saison, les supporters israéliens du Maccabi Haïfa ont déjà voyagé en Grèce, à Chypre, en Serbie, au Portugal ainsi qu’en Italie sans aucun incident majeur signalé. Contacté par i24NEWS, un supporter du club israélien de Haïfa, connu pour son cosmopolitisme et son apolitisme, nous confie que les Israéliens « voyageront pour faire la fête et montrer qu’ils sont les meilleurs ultras à toute l’Europe du football ». Le cortège des Verts vers le Parc des Princes sera encadré afin qu’ils ne croisent pas les Ultras parisiens avant et après le match.

Le Maccabi Haïfa a récemment battu la Juventus Turin. Un exploit que le club israélien espère rééditer contre le Paris Saint-Germain afin de se rapprocher d’une qualification en Europa League.