Un athlète israélien participe pour la première fois à une compétition en Arabie saoudite

"La preuve que le sport relie les peuples et les pays", a affirmé Shahar Sagiv

Le triathlète olympique Shachar Sagiv va devenir le premier Israélien à concourir en Arabie saoudite grâce à sa participation samedi à la cinquième manche de la Super League Triathlon, une compétition par équipe de cyclisme, de natation et de course à pied. Il a été classé comme le cycliste le plus rapide lors de la dernière compétition à Toulouse, et a été le huitième meilleur concurrent au classement général.

L'Arabie saoudite, qui n'autorise généralement pas les Israéliens à entrer sur son territoire, a commencé ces derniers mois à délivrer des visas spéciaux aux citoyens de l'Etat hébreu, principalement des hommes d'affaires, a rapporté le quotidien économique israélien Globes en mai.

"Je suis très enthousiaste à l'idée d'être un précurseur en étant le premier athlète israélien à concourir en Arabie saoudite", s'est réjoui Shachar Sagiv, interviewé par le site Internet Sport1. "C'est la preuve que le sport relie les peuples et les pays".

"J'espère faire une bonne compétition, remonter dans le classement général à la fin de la course et conserver la première place dans la compétition cycliste", a-t-il ajouté.

Le triathlon annuel de la Super League offre aux participants gagnants jusqu'à 1,5 million de dollars, avec des prix moins importants pour les gagnants des courses individuelles.

Shachar Sagiv et son frère Ran ont battu les records d'Israël aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020 en se classant respectivement 20e et 35e dans la compétition de triathlon. Ils n'étaient que les deuxième et troisième triathlètes de l'Etat hébreu à avoir participé aux Jeux olympiques.