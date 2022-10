Trois jours après PSG-Haïfa, des supporters parisiens dénoncent “l’invasion” des Israéliens

"Il est temps d'arrêter de nous faire passer pour des criminels et de libérer le Parc"

L'association de supporters du PSG, Black Parisii, qui s’est vue interdire l’accès au Parc des Princes, a poussé un coup de gueule dans un communiqué pour dénoncer "l’invasion" de supporters israéliens.

Près de 5000 fans du Maccabi Haïfa ont assisté au Parc des Princes.

"Benfica, Maccabi Haïfa... Qu'attend la direction du PSG pour faire revivre la tribune Boulogne ? Rempli de touristes en L1 et envahi par le parcage visiteurs en C1 voici le quotidien de notre virage... Doit-on rappeler au PSG ce qu'est un virage ? Ce que représente le football populaire ? Les supporters de Boulogne se voient accompagnés dehors sur instruction de la direction lors de PSG-OM pour s'être réunis en tribune et avoir voulu chanter et encourager leur équipe lors d'un Clasico. Mais mardi en C1 face au Maccabi Haïfa c'est plus d'un quart de notre virage qui était envahi par l'équipe visiteuse et notre accès tribune interdit par nos stadiers... à nous les abonnés du PSG !", affirme le communiqué.

"Face à cette gestion chaotique, et au vu de l'interdiction de rejoindre nos emplacements 'abonnés', le PSG acceptait dans la précipitation que nous soyons ensemble en tribune. Paradoxe de cette mésaventure, notre club nous permet de nous regrouper sur un match à haut risque avec plus de 1 000 à 1 500 visiteurs dans notre tribune avec l'ensemble des risques que cela aurait pu engendrer pour nous les supporters, mais également pour nos stadiers. Le Block Parisii a encore une fois répondu aux attentes du club et aucun incident n'est à déplorer pendant, avant ou après la rencontre. Il est temps d'arrêter de nous faire passer pour des criminels et de libérer le Parc avec un retour des 2 virages", a-t-il ajouté.

En novembre 2021, des associations de supporters, sont le Block Parisii, les Paname Rebirth et la Résistance Parisienne., ont été suspendues. Selon les médias français spécialisés dans le sport, deux raisons justifient cette décision du club : la première se rapporte à l'affaire de la bâche volée du Roazhon Celtic Kop (RCK), l’un des clubs de supporters parmi les plus actifs du Stade Rennais qui a abouti à quatre arrestations. Et la deuxième raison serait que la direction craint fortement une montée de l'extrême droite puisque des insultes racistes ont accompagné ces faits.