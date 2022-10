Tel Aviv en habit de lumière pour la nouvelle édition de la "Night run"

Les coureurs passeront par les principaux site de la ville et sous un spectaculaire tunnel de lumière

La désormais traditionnelle course nocturne de Tel Aviv, le "Tel Aviv Night Run", un des événements les plus populaires du pays, se tiendra mercredi soir, avec un départ et une arrivée prévue sur le boulevard Rokah, au nord de la ville, entre Ganey Yehoshua et le parc des expositions.

La longueur de la course, initiée par la municipalité de Tel-Aviv-Jaffa et produite par la société "Kafiim", est d'environ 10 km et elle sera divisée en plusieurs étapes afin de permettre à un grand nombre de coureurs et de joggeurs de participer à l'événement.

Le parcours passera par les principaux sites de la ville : la rue Ibn Gvirol, Derech Namir, la place Rabin, ou encore la rue Yehuda Maccabi.

Les coureurs passeront sous un spectaculaire tunnel de lumière fait d'ampoules LED, et des scènes seront disposées tout le long du parcours, afin de diffuser de la musique "pour aider à garder le rythme".

Le départ sera lancé à 20 heures, tandis qu’à la fin de la course, prévue pour 23 heures, une fête sera organisée devant une scène géante qui sera installée dans le parc Ganey Yehoshua.

Miriam Alster/Flash90 Des milliers de coureurs participent à la course de nuit de Tel Aviv dans les rues de la ville, le 30 octobre 2019.

À noter qu'à partir de 19h00, plusieurs rues de la ville seront fermées à la circulation.

L'année dernière, des milliers de spectateurs étaient venus soutenir plus de 25 000 coureurs dans une atmosphère électrique.

La course est ouverte aux femmes, aux hommes et aux jeunes de plus de 14 ans. Chaque participant reçoit un kit avec un tee-shirt et un numéro de course.