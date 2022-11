Près de 30 000 Israéliens devraient se rendre au Qatar pour la Coupe du Monde

Les supporters israéliens pourront obtenir un visa d'entrée sur présentation d'une preuve d'achat de billet

Près de 30.000 Israéliens devraient se rendre au Qatar pour aller voir des matchs de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre, selon les dernières estimations.

Les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques, mais Israël, qui ne s'est pas qualifié pour le tournoi, a annoncé en juin un accord permettant à ses citoyens, comme aux autres étrangers, d'obtenir un visa d'entrée au Qatar sur présentation d'une preuve d'achat de billet pour le tournoi.

Le Qatar ne reconnaît pas Israël et soutient le Hamas, groupe terroriste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza.

Le ministre israélien des Affaires étrangères n'a par ailleurs pas publié d'avertissement pour cette destination à ce jour.

20 000 billets ont déjà été achetés par des Israéliens, et 10 000 autres devraient être vendus au dernier moment alors que la compétition commence dans deux semaines.

Dimanche, la compagnie aérienne chypriote Tus Airways a annoncé qu'elle avait reçu l'autorisation de Doha d'effectuer des vols entre Israël et le Qatar pendant la Coupe du Monde.

Matthieu CLAVEL / AFP Un avion Fokker 70 de la compagnie chypriote Tus Airways se pose à l'aéroport de Larnaca, dans le sud de Chypre, le 17 août 2018.

La compagnie aérienne a déclaré que le vol au départ de Tel Aviv comprendra une "escale diplomatique" à Larnaca, car Israël n'a pas de relations officielles avec l'État du Golfe, ce qui rend impossible un vol direct depuis l'État hébreu.

La seconde étape du vol aura lieu dans le même avion avec le même équipage. Le vol de retour se fera dans les mêmes conditions.

Les Israéliens disposent cependant d'autres options pour se rendre au Qatar. Les compagnies aériennes "Emirates" et "Etihad" des Émirats arabes unis, "Gulf Air" de Bahreïn, "Royal Jordanian" de Jordanie et "Turkish Airlines" de Turquie sont toutes des options viables, considérées comme les plus pratiques en termes de durée de vol, de nombre de vols, de choix de sièges et de temps d'attente à l'aéroport.

Quelque 1,2 million de visiteurs sont attendus pendant la Coupe du monde au Qatar, pays de 2,8 millions d'habitants, qui se prépare à accueillir le plus important événement de son histoire.