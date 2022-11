Coupe du monde : le choix du Qatar était une erreur, affirme l’ex président de la FIFA

"La Coupe du monde, c'est trop gros pour lui"

Le choix du Qatar pour la Coupe du monde était "une erreur", a affirmé l’ex-président de la FIFA Sepp Blatter, à la tête de l'organisation lorsqu’elle a désigné en 2010 l’émirat pour accueillir l’événement sportif.

"Ce choix était mauvais. C’est un pays trop petit. La Coupe du monde, c'est trop gros pour lui", a-t-il dit déclaré dans une interview au journal suisse Tages Anzeiger.

Ces commentaires interviennent alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour appeler au boycott du tournoi. Outre les nombreux supporters et personnalités de différents pays qui affirment qu’ils ne regarderont pas les matchs, des villes comme Paris ont indiqué qu’elles ne mettraient pas d’écrans géants à disposition du public pour suivre les rencontres comme elles avait pris l’habitude de le faire.

Les protestataires dénoncent la corruption, les violations des droits de l’homme et les mauvaises conditions de travail dans l’émirat, sans compter le manque d’infrastructures.

Le règne de 17 ans de Sepp Blatter à la tête de la FIFA a pris fin en 2015 avec sa brusque démission après son implication présumée dans différentes affaires de corruption. Il a pour interdiction de participer aux activités de la fédération internationale de football jusqu'en 2027. Il a cependant été innocenté de fraude par un tribunal suisse en juin.