Ryan Turell devient le premier basketteur professionnel juif orthodoxe

"Devenir le premier juif orthodoxe de la NBA serait le plus grand des bonheurs" (Ryan Turell)

Ryan Turell, juif orthodoxe de 23 ans originaire de Californie, a fait mardi ses débuts professionnels avec l'équipe de basket de ligue mineure (2e division de la NBA) des Detroit Motor City Cruise.

Le joueur de 2,04 mètres qui portait une kippa bleue arborant le logo de son équipe, a été ovationné pendant les 3 dernières minutes du match qu’il a disputées.

"Pour tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes de sa confession, voir Ryan se produire sur le terrain est inspirant : s’il peut le faire, pourquoi pas moi ?, doivent-ils se dire", a commenté en direct le présentateur du match, pendant un temps mort (pause) du match.

Ryan Turell s’était inscrit à la draft (sélection par les équipes de la NBA de joueurs universitaires), après avoir été élu meilleur marqueur de troisième division universitaire des États-Unis avec son équipe de Yeshiva University, qui avait gagné 50 matchs d’affilée.

Il n’avait été choisi par aucune équipe de NBA, mais en octobre, les Cruise l’ont sélectionné en 27e position de la ligue mineure américaine.

Ryan Turell a affirmé avoir été chaleureusement accueilli par sa nouvelle équipe qui a accepté de tout mettre en œuvre pour s’adapter à son observance religieuse. Lors du match d’ouverture de la saison vendredi soir, il logeait non loin du lieu du match pour pouvoir s’y rendre à pieds. Le club lui a également fourni quatre repas casher et une plaque chauffante, en plus d'organiser pour lui seul, un retour après shabbat.

Ryan Turell avait déclaré à ESPN en mars que s'il était choisi par un club de NBA, il se rendrait à pied aux matchs et aux entraînements prévus pendant shabbat et demeurerait un juif pratiquant.

"Devenir le premier juif orthodoxe de la NBA serait le plus grand des bonheurs et un rêve devenu réalité, si Dieu le veut", avait-il assuré.