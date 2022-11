L'Angleterre affronte la Tunisie. Le jour de mon épreuve d'anglais justement.

Pas encore 18 ans, et déjà au cœur de la plus grande compétition de football au monde. Mai 1998. En pleine préparation de mon baccalauréat, je reçois un coup de fil de la principale organisation de sécurité de Marseille: "Matthias, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes sélectionné pour faire partie de notre équipe de volontaire-stadier pour les matchs qui auront lieu au Stade Vélodrome au cours de la Coupe du monde", m'annonce un jeune homme de ladite société de sécurité.

Gabriel BOUYS / AFP Le joueur de football brésilien Junior Baiano (R) embrasse son coéquipier Denilson le 22 juin après l'entraînement au Vélodrome Stadiun à Marseille. Le Brésil affrontera la Norvège mardi pour son troisième match de la Coupe du monde 98

Moi, le supporter de l'Olympique de Marseille ayant déjà vibré dans cette enceinte du Vélodrome, je m'apprête à assister à ces rencontres de prestige ! Et le plaisir ne s'arrête pas là. Dans la mesure où j'annonce être bilingue en anglais, je vais pouvoir placer les supporters en tribune sur-classée, ainsi qu'épauler mes camarades en tribune présidentielle.

Les matchs s'enchaînent, mon épreuve du bac également. Je parviens à jongler entre les deux activités jusqu'à ce 15 juin 1998... L'Angleterre affronte la Tunisie. Le jour de mon épreuve d'anglais, justement. Comment terminer l'examen le plus rapidement possible sans rater une minute du match ? Je prépare alors un stratagème sans en parler à mes parents - ma mère est professeur de français et d'anglais, mon père est britannique. Une mauvaise note ne passerait pas... Je décide donc de compléter la première partie de l'épreuve en une heure, sans m'être au préalable assuré d'obtenir la moyenne (j'ai en effet reçu la note médiocre de 10/20) et me rends au plus vite au Stade Vélodrome.

ANTONIO SCORZA / AFP Le joueur de football brésilien Junior Baiano embrasse son coéquipier Denilson le 22 juin après l'entraînement au Vélodrome Stadiun à Marseille

Sur place, m'attendent des scènes de guerre civile entre supporters des deux camps. Bagarres générales, jets de bières d'un trottoir à l'autre, interventions des forces de police. Un match des joueurs de Sa Majesté ne pouvait délibérément pas se rater. D'autant que les coéquipiers d'Alan Shearer et Paul Scholes l'emportent 2-0. Le rêve se poursuit pour le pré-adulte que je suis.

Je vois défiler les plus grandes stars de mon enfance. Je suis sur un nuage.

23 juin 1998. Le grand Brésil de Ronaldo, Rivaldo, et Bebeto dispute la dernière rencontre de phase éliminatoire de poules face à la Norvège et un certain Tore André Flo. Ce jour-là, on me place en tribune présidentielle. Devant l'ascenseur, je vois défiler les plus grandes stars de mon enfance. J'ai la responsabilité de les guider. Je suis sur un nuage. Jusqu'à ce qu'on m'appelle pour venir placer un certain Pelé. Le roi ! L'homme aux plus de 1000 buts. Devant moi !

GEORGES GOBET / AFP Stade Vélodrome le 4 décembre à Marseille, quelques heures avant le tirage au sort final de la 16e Coupe du Monde de la FIFA

Les mots me manquent, ce qui le fait sourire. La soirée est gâchée par une défaite de la Seleçao, 2 buts à 1. Je ne pourrais décrire l'émotion de chaque rencontre. Mais chaque rendez-vous de football international est une fête. L'ambiance des supporters de l'Argentine me rappelle celle des fans marseillais. Je ne suis donc pas dépaysé, d'autant que je ne suis entouré que par des "géants" d'1m90 minimum aux couleurs orange de la tête aux pieds. Le grand fait du match, un vilan coup de tête du petit milieu argentin, Ortega. L'une des plus belles rencontres en termes d'intensité aura lieu le 7 juillet.

J'ai terminé les épreuves du baccalauréat et je suis en train d'assister à la demi-finale d'une Coupe du monde de football. Entre le Brésil et les Pays-Bas. Comment ne pas apprécier chaque toucher de ballon, chaque chant de supporter.

J'apprécie chaque moment, de pouvoir être à quelques mètres des plus grands joueurs du moment. D'un côté, Rivaldo, Ronaldo, Dunga. De l'autre, Seedorf, Bergkamp, Kluivert. Un plaisir qui va durer plus de 120 minutes. Au termes desquelles le Brésil se qualifie en battant aux tirs aux buts les Pays-Bas. Le même Brésil qui sombre 5 jours plus tard en finale face à la France. Cette Coupe du Monde de football 1998 reste à ce jour, pour moi, un vrai rêve de gosse.